В Тюмени сотрудники ГИБДД отреагировали на жалобы жителей центра города

09 сентября 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД проверяют водителей в центре Тюмени из-за жалоб жителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени сотрудники Госавтоиспекции проводят проверку водителей по жалобам жителей центра города на беспорядочную и опасную езду, а также нарушения ПДД. Об этом сообщает ведомство в соцсети. «Сегодня вечером и ночью наряды полка ДПС ГИБДД несут службу в центре Тюмени. Тюменцы жалуются на беспорядочное движение, опасную езду, большие скорости и нарушения ПДД, в первую очередь, молодыми автомобилистами», — сообщается в telegram-канале ведомства. Так сотрудниками ГИБДД был остановлен 18-летний водитель, управляющий автомобилем Lada. У нарушителя не было прав для управления автотраспортом. Машину эвакуировали на штрафстоянку. Одним из самых распространенных нарушений в этот вечер стала незаконная тонировка авто. Ранее тюменское управление ГИБДД попросило оказать помощь в поисках водителя автомобиль Nissan Tiida. Нарушитель снес три авто и скрылся с места ДТП.

В Тюмени сотрудники Госавтоиспекции проводят проверку водителей по жалобам жителей центра города на беспорядочную и опасную езду, а также нарушения ПДД. Об этом сообщает ведомство в соцсети. «Сегодня вечером и ночью наряды полка ДПС ГИБДД несут службу в центре Тюмени. Тюменцы жалуются на беспорядочное движение, опасную езду, большие скорости и нарушения ПДД, в первую очередь, молодыми автомобилистами», — сообщается в telegram-канале ведомства. Так сотрудниками ГИБДД был остановлен 18-летний водитель, управляющий автомобилем Lada. У нарушителя не было прав для управления автотраспортом. Машину эвакуировали на штрафстоянку. Одним из самых распространенных нарушений в этот вечер стала незаконная тонировка авто. Ранее тюменское управление ГИБДД попросило оказать помощь в поисках водителя автомобиль Nissan Tiida. Нарушитель снес три авто и скрылся с места ДТП.