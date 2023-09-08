08 сентября 2023

В Тюмени сотрудники ГИБДД отреагировали на жалобы жителей центра города

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, регулировщик дорожного движения, гибдд, инспектор дпс, дпс
Сотрудники ГИБДД проверяют водителей в центре Тюмени из-за жалоб жителей Фото:

В Тюмени сотрудники Госавтоиспекции проводят проверку водителей по жалобам жителей центра города на беспорядочную и опасную езду, а также нарушения ПДД. Об этом сообщает ведомство в соцсети.

«Сегодня вечером и ночью наряды полка ДПС ГИБДД несут службу в центре Тюмени. Тюменцы жалуются на беспорядочное движение, опасную езду, большие скорости и нарушения ПДД, в первую очередь, молодыми автомобилистами», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Так сотрудниками ГИБДД был остановлен 18-летний водитель, управляющий автомобилем Lada. У нарушителя не было прав для управления автотраспортом. Машину эвакуировали на штрафстоянку. Одним из самых распространенных нарушений в этот вечер стала незаконная тонировка авто.

Ранее тюменское управление ГИБДД попросило оказать помощь в поисках водителя автомобиль Nissan Tiida. Нарушитель снес три авто и скрылся с места ДТП.

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В Тюмени сотрудники Госавтоиспекции проводят проверку водителей по жалобам жителей центра города на беспорядочную и опасную езду, а также нарушения ПДД. Об этом сообщает ведомство в соцсети. «Сегодня вечером и ночью наряды полка ДПС ГИБДД несут службу в центре Тюмени. Тюменцы жалуются на беспорядочное движение, опасную езду, большие скорости и нарушения ПДД, в первую очередь, молодыми автомобилистами», — сообщается в telegram-канале ведомства. Так сотрудниками ГИБДД был остановлен 18-летний водитель, управляющий автомобилем Lada. У нарушителя не было прав для управления автотраспортом. Машину эвакуировали на штрафстоянку. Одним из самых распространенных нарушений в этот вечер стала незаконная тонировка авто. Ранее тюменское управление ГИБДД попросило оказать помощь в поисках водителя автомобиль Nissan Tiida. Нарушитель снес три авто и скрылся с места ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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