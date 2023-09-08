08 сентября 2023

Браконьеру грозит миллионный штраф за вылов осетра в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, садок, рыба, осетр
Браконьер выловил краснокнижного осетра весом около 30 килограмм Фото:

В Тюменской области возбудили уголовное дело за вылов сибирского осетра. Браконьеру грозит наказание в виде штрафа до миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«На 823-м километре реки Иртыш в Вагайском районе (Тюменская область) при помощи запрещенной снасти — „самолова“ браконьер выловил сибирского осетра весом около 30 килограмм, который занесен в Красную книгу», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Санкция предусматривает штраф в размере до одного миллиона рублей.

Нарушитель нанес ущерб водным биоресурсам на сумму более 450 тысяч рублей. Расследование дела проконтролирует прокуратура.

Ранее сообщалось, в Тюменской области осудят мужчину, который выловил четыре особи стерляди. Браконьер был пойман на месте преступления.

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В Тюменской области возбудили уголовное дело за вылов сибирского осетра. Браконьеру грозит наказание в виде штрафа до миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «На 823-м километре реки Иртыш в Вагайском районе (Тюменская область) при помощи запрещенной снасти — „самолова“ браконьер выловил сибирского осетра весом около 30 килограмм, который занесен в Красную книгу», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Санкция предусматривает штраф в размере до одного миллиона рублей. Нарушитель нанес ущерб водным биоресурсам на сумму более 450 тысяч рублей. Расследование дела проконтролирует прокуратура. Ранее сообщалось, в Тюменской области осудят мужчину, который выловил четыре особи стерляди. Браконьер был пойман на месте преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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