Браконьеру грозит миллионный штраф за вылов осетра в Тюменской области

09 сентября 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Браконьер выловил краснокнижного осетра весом около 30 килограмм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области возбудили уголовное дело за вылов сибирского осетра. Браконьеру грозит наказание в виде штрафа до миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «На 823-м километре реки Иртыш в Вагайском районе (Тюменская область) при помощи запрещенной снасти — „самолова“ браконьер выловил сибирского осетра весом около 30 килограмм, который занесен в Красную книгу», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Санкция предусматривает штраф в размере до одного миллиона рублей. Нарушитель нанес ущерб водным биоресурсам на сумму более 450 тысяч рублей. Расследование дела проконтролирует прокуратура. Ранее сообщалось, в Тюменской области осудят мужчину, который выловил четыре особи стерляди. Браконьер был пойман на месте преступления.

В Тюменской области возбудили уголовное дело за вылов сибирского осетра. Браконьеру грозит наказание в виде штрафа до миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «На 823-м километре реки Иртыш в Вагайском районе (Тюменская область) при помощи запрещенной снасти — „самолова“ браконьер выловил сибирского осетра весом около 30 килограмм, который занесен в Красную книгу», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Санкция предусматривает штраф в размере до одного миллиона рублей. Нарушитель нанес ущерб водным биоресурсам на сумму более 450 тысяч рублей. Расследование дела проконтролирует прокуратура. Ранее сообщалось, в Тюменской области осудят мужчину, который выловил четыре особи стерляди. Браконьер был пойман на месте преступления.