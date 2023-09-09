09 сентября 2023
08 сентября 2023

Глава Салехарда Титовский отдал свой голос на выборах тюменского губернатора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сайт Минприроды России Заповедная Россия. Екатеринбург, титовский алексей
Титовский отдал свой голос одному из кандидатов в тюменские губернаторы Фото:

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский проголосовал на участке №1008. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Алексей Титовский приехал на избирательный участок №1008 отдать свой голос», — сообщил корреспондент. Мэр также поучаствовал в викторине «Уютный Ямал».

Алексей Титовский проголосовал на избирательном участке №1008 в Салехарде
Алексей Титовский проголосовал на избирательном участке №1008 в Салехарде

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Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский проголосовал на участке №1008. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Алексей Титовский приехал на избирательный участок №1008 отдать свой голос», — сообщил корреспондент. Мэр также поучаствовал в викторине «Уютный Ямал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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