Титовский отдал свой голос одному из кандидатов в тюменские губернаторы
Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский проголосовал на участке №1008. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Алексей Титовский приехал на избирательный участок №1008 отдать свой голос», — сообщил корреспондент. Мэр также поучаствовал в викторине «Уютный Ямал».
Алексей Титовский проголосовал на избирательном участке №1008 в Салехарде
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