Глава Салехарда Титовский отдал свой голос на выборах тюменского губернатора. Фото

10 сентября 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Титовский отдал свой голос одному из кандидатов в тюменские губернаторы Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский проголосовал на участке №1008. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Алексей Титовский приехал на избирательный участок №1008 отдать свой голос», — сообщил корреспондент. Мэр также поучаствовал в викторине «Уютный Ямал». Алексей Титовский проголосовал на избирательном участке №1008 в Салехарде Александр Поздеев

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский проголосовал на участке №1008. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Алексей Титовский приехал на избирательный участок №1008 отдать свой голос», — сообщил корреспондент. Мэр также поучаствовал в викторине «Уютный Ямал».