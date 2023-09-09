В ЯНАО проголосовало более половины всех избирателей

10 сентября 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

В Красноселькупском районе ЯНАО проголосовали более 80% избирателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 По данным избиркома ЯНАО, на 16.00 10 сентября в голосовании по выборам губернатора Тюменской области приняли участие более 52% ямальских избирателей. Набольшую активность продолжают проявлять жители сельских территорий. Как сообщила окружная избирательная комиссия, по последним данным, общая явка в регионе составила 52,27%. Рекордсменом пока является Красноселькупский район — там проголосовали 80,2% избирателей. На пост губернатора Тюменской области претендует действующий глава региона единоросс Александр Моор. Конкуренцию ему составляют эсер Владимир Пискайкин, либерал-демократ Денис Садовников и коммунист Иван Левченко.

По данным избиркома ЯНАО, на 16.00 10 сентября в голосовании по выборам губернатора Тюменской области приняли участие более 52% ямальских избирателей. Набольшую активность продолжают проявлять жители сельских территорий. Как сообщила окружная избирательная комиссия, по последним данным, общая явка в регионе составила 52,27%. Рекордсменом пока является Красноселькупский район — там проголосовали 80,2% избирателей. На пост губернатора Тюменской области претендует действующий глава региона единоросс Александр Моор. Конкуренцию ему составляют эсер Владимир Пискайкин, либерал-демократ Денис Садовников и коммунист Иван Левченко.