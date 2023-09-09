09 сентября 2023

В ЯНАО проголосовало более половины всех избирателей

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Выборы в Коркинском муниципальном округе. Челябинск, выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования
В Красноселькупском районе ЯНАО проголосовали более 80% избирателей Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

По данным избиркома ЯНАО, на 16.00 10 сентября в голосовании по выборам губернатора Тюменской области приняли участие более 52% ямальских избирателей. Набольшую активность продолжают проявлять жители сельских территорий.

Как сообщила окружная избирательная комиссия, по последним данным, общая явка в регионе составила 52,27%. Рекордсменом пока является Красноселькупский район — там проголосовали 80,2% избирателей.

На пост губернатора Тюменской области претендует действующий глава региона единоросс Александр Моор. Конкуренцию ему составляют эсер Владимир Пискайкин, либерал-демократ Денис Садовников и коммунист Иван Левченко.

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По данным избиркома ЯНАО, на 16.00 10 сентября в голосовании по выборам губернатора Тюменской области приняли участие более 52% ямальских избирателей. Набольшую активность продолжают проявлять жители сельских территорий. Как сообщила окружная избирательная комиссия, по последним данным, общая явка в регионе составила 52,27%. Рекордсменом пока является Красноселькупский район — там проголосовали 80,2% избирателей. На пост губернатора Тюменской области претендует действующий глава региона единоросс Александр Моор. Конкуренцию ему составляют эсер Владимир Пискайкин, либерал-демократ Денис Садовников и коммунист Иван Левченко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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