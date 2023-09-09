В ЯНАО проголосовало более половины всех избирателей

В Красноселькупском районе ЯНАО проголосовали более 80% избирателей
новость из сюжетаВыборы губернатора Тюменской области — 2023
По данным избиркома ЯНАО, на 16.00 10 сентября в голосовании по выборам губернатора Тюменской области приняли участие более 52% ямальских избирателей. Набольшую активность продолжают проявлять жители сельских территорий.
Как сообщила окружная избирательная комиссия, по последним данным, общая явка в регионе составила 52,27%. Рекордсменом пока является Красноселькупский район — там проголосовали 80,2% избирателей.
На пост губернатора Тюменской области претендует действующий глава региона единоросс Александр Моор. Конкуренцию ему составляют эсер Владимир Пискайкин, либерал-демократ Денис Садовников и коммунист Иван Левченко.
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