В ЯНАО на первоклассника упали футбольные ворота

В Лабытнанги ребенка травмировали упавшие на него футбольные ворота
В Лабытнанги (ЯНАО) семилетний ребенок получил травмы в результате падения на него футбольных ворот. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
«По предварительным данным следствия, 10 сентября в Лабытнанги на футбольной площадке спорткомплекса „Арктика“ произошло падение футбольных ворот на несовершеннолетнего 2016 года рождения. Проводится доследственная проверка по факту причинения травм несовершеннолетнему», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.
Следователи установят виновных в происшествии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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