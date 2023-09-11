В ЯНАО на первоклассника упали футбольные ворота

В Лабытнанги ребенка травмировали упавшие на него футбольные ворота Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) семилетний ребенок получил травмы в результате падения на него футбольных ворот. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

«По предварительным данным следствия, 10 сентября в Лабытнанги на футбольной площадке спорткомплекса „Арктика“ произошло падение футбольных ворот на несовершеннолетнего 2016 года рождения. Проводится доследственная проверка по факту причинения травм несовершеннолетнему», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

Следователи установят виновных в происшествии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.