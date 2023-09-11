11 сентября 2023

В ЯНАО на первоклассника упали футбольные ворота

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие стадиона Калининец. Екатеринбург , ворота, мяч, сетка, футбольный манеж, спортивный зал, стадион калининец, минифутбол
В Лабытнанги ребенка травмировали упавшие на него футбольные ворота Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) семилетний ребенок получил травмы в результате падения на него футбольных ворот. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

«По предварительным данным следствия, 10 сентября в Лабытнанги на футбольной площадке спорткомплекса „Арктика“ произошло падение футбольных ворот на несовершеннолетнего 2016 года рождения. Проводится доследственная проверка по факту причинения травм несовершеннолетнему», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

Следователи установят виновных в происшествии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лабытнанги (ЯНАО) семилетний ребенок получил травмы в результате падения на него футбольных ворот. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. «По предварительным данным следствия, 10 сентября в Лабытнанги на футбольной площадке спорткомплекса „Арктика“ произошло падение футбольных ворот на несовершеннолетнего 2016 года рождения. Проводится доследственная проверка по факту причинения травм несовершеннолетнему», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Следователи установят виновных в происшествии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...