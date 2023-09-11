Тюменец изнасиловал несовершеннолетнюю и заразил ее ВИЧ

12 сентября 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Мужчина знал о своем ВИЧ-статусе, но не принимал никаких противовирусных и поддерживающих препаратов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменец изнасиловал несовершеннолетнюю жительницу области и заразил ее ВИЧ-инфекцией. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия. Будучи проинформированным о наличии у него заболевания ВИЧ, а также о способах передачи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал спящую девушку, в результате чего заразил ее ВИЧ-инфекцией», — говорится в сообщении. Сообщается так же, что подсудимый виновным себя не признал. Суду он пояснил, что никого не насиловал. Так же он знал о своем ВИЧ-статусе, но каких-либо специальных препаратов не принимал. От дачи показаний обвиняемый отказался. Викуловский районный суд признал ранее судимого мужчину виновным в совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста и в изнасиловании несовершеннолетней, повлекшее по неосторожности заражение ее ВИЧ-инфекцией. Следующие 14,5 лет мужчине предстоит провести в колонии строгого режима, так же он обязан выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей.

Тюменец изнасиловал несовершеннолетнюю жительницу области и заразил ее ВИЧ-инфекцией. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия. Будучи проинформированным о наличии у него заболевания ВИЧ, а также о способах передачи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал спящую девушку, в результате чего заразил ее ВИЧ-инфекцией», — говорится в сообщении. Сообщается так же, что подсудимый виновным себя не признал. Суду он пояснил, что никого не насиловал. Так же он знал о своем ВИЧ-статусе, но каких-либо специальных препаратов не принимал. От дачи показаний обвиняемый отказался. Викуловский районный суд признал ранее судимого мужчину виновным в совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста и в изнасиловании несовершеннолетней, повлекшее по неосторожности заражение ее ВИЧ-инфекцией. Следующие 14,5 лет мужчине предстоит провести в колонии строгого режима, так же он обязан выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей.