Сотрудники крупного предприятия в Тюмени год ждали зарплату

Сотрудники тюменского ООО «Нефтепромысловое оборудование» почти год ждали, когда директор выплатит им зарплату за июнь 2021 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
«Директор ООО „Нефтепромысловое оборудование“ оштрафован за невыплату зарплаты: он задолжал 40 сотрудникам выплату за июнь 2021 года. Получить деньги работникам удалось лишь в июне 2022-го, сумма задолженности составляла более 1,8 млн рублей», — сообщили пресс-службе.
За нарушение закона в отношении директора предприятия, которое является одним из ведущих в Тюменской области, возбудили уголовное дело. Долг был погашен на этапе следствия, а недавно мировой суд вынес свой вердикт. Руководителя оштрафовали на 50 тысяч рублей, прекратив уголовное дело.
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