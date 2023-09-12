12 сентября 2023

Сотрудники крупного предприятия в Тюмени год ждали зарплату

В Тюмени за невыплату зарплаты оштрафовали ООО «Нефтепромысловое оборудование»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Заработанные деньги сотрудники смогли получить только спустя год Фото:

Сотрудники тюменского ООО «Нефтепромысловое оборудование» почти год ждали, когда директор выплатит им зарплату за июнь 2021 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

«Директор ООО „Нефтепромысловое оборудование“ оштрафован за невыплату зарплаты: он задолжал 40 сотрудникам выплату за июнь 2021 года. Получить деньги работникам удалось лишь в июне 2022-го, сумма задолженности составляла более 1,8 млн рублей», — сообщили пресс-службе.

За нарушение закона в отношении директора предприятия, которое является одним из ведущих в Тюменской области, возбудили уголовное дело. Долг был погашен на этапе следствия, а недавно мировой суд вынес свой вердикт. Руководителя оштрафовали на 50 тысяч рублей, прекратив уголовное дело.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники тюменского ООО «Нефтепромысловое оборудование» почти год ждали, когда директор выплатит им зарплату за июнь 2021 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. «Директор ООО „Нефтепромысловое оборудование“ оштрафован за невыплату зарплаты: он задолжал 40 сотрудникам выплату за июнь 2021 года. Получить деньги работникам удалось лишь в июне 2022-го, сумма задолженности составляла более 1,8 млн рублей», — сообщили пресс-службе. За нарушение закона в отношении директора предприятия, которое является одним из ведущих в Тюменской области, возбудили уголовное дело. Долг был погашен на этапе следствия, а недавно мировой суд вынес свой вердикт. Руководителя оштрафовали на 50 тысяч рублей, прекратив уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...