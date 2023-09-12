Сотрудники крупного предприятия в Тюмени год ждали зарплату

В Тюмени за невыплату зарплаты оштрафовали ООО «Нефтепромысловое оборудование»

13 сентября 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Заработанные деньги сотрудники смогли получить только спустя год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники тюменского ООО «Нефтепромысловое оборудование» почти год ждали, когда директор выплатит им зарплату за июнь 2021 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. «Директор ООО „Нефтепромысловое оборудование“ оштрафован за невыплату зарплаты: он задолжал 40 сотрудникам выплату за июнь 2021 года. Получить деньги работникам удалось лишь в июне 2022-го, сумма задолженности составляла более 1,8 млн рублей», — сообщили пресс-службе. За нарушение закона в отношении директора предприятия, которое является одним из ведущих в Тюменской области, возбудили уголовное дело. Долг был погашен на этапе следствия, а недавно мировой суд вынес свой вердикт. Руководителя оштрафовали на 50 тысяч рублей, прекратив уголовное дело.

Сотрудники тюменского ООО «Нефтепромысловое оборудование» почти год ждали, когда директор выплатит им зарплату за июнь 2021 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. «Директор ООО „Нефтепромысловое оборудование“ оштрафован за невыплату зарплаты: он задолжал 40 сотрудникам выплату за июнь 2021 года. Получить деньги работникам удалось лишь в июне 2022-го, сумма задолженности составляла более 1,8 млн рублей», — сообщили пресс-службе. За нарушение закона в отношении директора предприятия, которое является одним из ведущих в Тюменской области, возбудили уголовное дело. Долг был погашен на этапе следствия, а недавно мировой суд вынес свой вердикт. Руководителя оштрафовали на 50 тысяч рублей, прекратив уголовное дело.