Омбудсмен из ЯНАО нашел бойца, о судьбе которого жена не знала больше месяца

13 сентября 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Омбудсмен ЯНАО помог найти военного, который долго не выходил на связь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне СВО нашли военнослужащего из ЯНАО, про судьбу которого родные не знали больше месяца. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в округе Андрей Нестерук. «Ко мне обратилась жительница Салехарда с просьбой о помощи в поиске своего супруга — военнослужащего в зоне специальной военной операции, который более 30 дней не выходил на связь, опасаясь за его жизнь и здоровье. Уже сегодня заявительница услышала по телефону голос мужа», — написал Андрей Нестерук в официальном telegram-канале. Омбудсмен сделал запрос в окружной военкомат, там связались с командованием части, где проходит службу военнослужащий. По какой причине боец не выходил на связь не разглашается. Ранее URA.RU рассказало, что если военнослужащий долго не выходит на связь можно обращаться на горячую линию Минобороны РФ, в военкомат или к уполномоченному по правам человека. В аппарате омбудсмена сообщили, что Андрей Нестерук берет каждое такое обращение на личный контроль.

В зоне СВО нашли военнослужащего из ЯНАО, про судьбу которого родные не знали больше месяца. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в округе Андрей Нестерук. «Ко мне обратилась жительница Салехарда с просьбой о помощи в поиске своего супруга — военнослужащего в зоне специальной военной операции, который более 30 дней не выходил на связь, опасаясь за его жизнь и здоровье. Уже сегодня заявительница услышала по телефону голос мужа», — написал Андрей Нестерук в официальном telegram-канале. Омбудсмен сделал запрос в окружной военкомат, там связались с командованием части, где проходит службу военнослужащий. По какой причине боец не выходил на связь не разглашается. Ранее URA.RU рассказало, что если военнослужащий долго не выходит на связь можно обращаться на горячую линию Минобороны РФ, в военкомат или к уполномоченному по правам человека. В аппарате омбудсмена сообщили, что Андрей Нестерук берет каждое такое обращение на личный контроль.