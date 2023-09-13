В Тюмени эвакуируют крупнейший торговый центр

В Тюмени проходит эвакуация крупнейшего торгового центра
В Тюмени эвакуируют посетителей и сотрудников ТРЦ «Сити Молл». Об этом стало известно из публикаций в социальных сетях.
«Все, кто собираются в „Сити Молл“, можете не торопиться! У нас учебная эвакуация», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». Оперативно связаться с представителями торгового центра не удалось.
Утром 14 сентября в Тюмени прошла эвакуация нескольких школ и техникума индустрии питания. Как сообщают очевидцы, у некоторых школ города дежурят силовики.
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