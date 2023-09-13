13 сентября 2023

В Тюмени эвакуируют крупнейший торговый центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытые магазины в ТЦ Кристалл. Тюмень, торговый центр, тц, тц кристалл
В Тюмени проходит эвакуация крупнейшего торгового центра Фото:

В Тюмени эвакуируют посетителей и сотрудников ТРЦ «Сити Молл». Об этом стало известно из публикаций в социальных сетях.

«Все, кто собираются в „Сити Молл“, можете не торопиться! У нас учебная эвакуация», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». Оперативно связаться с представителями торгового центра не удалось.

Утром 14 сентября в Тюмени прошла эвакуация нескольких школ и техникума индустрии питания. Как сообщают очевидцы, у некоторых школ города дежурят силовики.

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В Тюмени эвакуируют посетителей и сотрудников ТРЦ «Сити Молл». Об этом стало известно из публикаций в социальных сетях. «Все, кто собираются в „Сити Молл“, можете не торопиться! У нас учебная эвакуация», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». Оперативно связаться с представителями торгового центра не удалось. Утром 14 сентября в Тюмени прошла эвакуация нескольких школ и техникума индустрии питания. Как сообщают очевидцы, у некоторых школ города дежурят силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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