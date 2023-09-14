В Тюмени не нашли желающих лечить сексуальные отклонения у психбольных

В тюменскую психбольницу 3,5 месяца не могут найти сексолога
© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин в Ярославле. Ярославль, медсестра, медицина, врач, больница, фельдшер, доктор, прием врача
В психбольницу в Винзилях не могут найти сексолога, чтобы исполнить приказ Минздрава Фото:

В тюменской Областной клинической психиатрической больнице уже 3,5 месяца не могут найти в штат врача-сексолога, чтобы открыть профильный кабинет. Это следует из данных портала «Работа в России» и сведений, которые сообщили URA.RU в больнице. Приступить к обязанностям специалист должен был 1 июля.

«Вакансия врача-сексолога. Место работы — Областная клиническая психиатрическая больница. Обязанности: оказание сексологической помощи населению, установление диагнозов, проведение сексолого-психиатрических экспертиз», — говорится в тексте вакансии от 13 сентября.

Аналогичное объявление больница размещала еще в июне. Как сообщали СМИ, специалист был нужен для открытия в учреждении профильного кабинета, который должен был заработать с 1 июля, во исполнение приказа Минздрава.

Как сообщили URA.RU в регистратуре Областной клинической психбольницы, в настоящее время врач-сексолог прием не ведет. Когда он приступит к работе в учреждении также сказать затруднились.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.

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В тюменской Областной клинической психиатрической больнице уже 3,5 месяца не могут найти в штат врача-сексолога, чтобы открыть профильный кабинет. Это следует из данных портала «Работа в России» и сведений, которые сообщили URA.RU в больнице. Приступить к обязанностям специалист должен был 1 июля. «Вакансия врача-сексолога. Место работы — Областная клиническая психиатрическая больница. Обязанности: оказание сексологической помощи населению, установление диагнозов, проведение сексолого-психиатрических экспертиз», — говорится в тексте вакансии от 13 сентября. Аналогичное объявление больница размещала еще в июне. Как сообщали СМИ, специалист был нужен для открытия в учреждении профильного кабинета, который должен был заработать с 1 июля, во исполнение приказа Минздрава. Как сообщили URA.RU в регистратуре Областной клинической психбольницы, в настоящее время врач-сексолог прием не ведет. Когда он приступит к работе в учреждении также сказать затруднились. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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