В Тюмени не нашли желающих лечить сексуальные отклонения у психбольных

В тюменскую психбольницу 3,5 месяца не могут найти сексолога

В психбольницу в Винзилях не могут найти сексолога, чтобы исполнить приказ Минздрава Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В тюменской Областной клинической психиатрической больнице уже 3,5 месяца не могут найти в штат врача-сексолога, чтобы открыть профильный кабинет. Это следует из данных портала «Работа в России» и сведений, которые сообщили URA.RU в больнице. Приступить к обязанностям специалист должен был 1 июля.

«Вакансия врача-сексолога. Место работы — Областная клиническая психиатрическая больница. Обязанности: оказание сексологической помощи населению, установление диагнозов, проведение сексолого-психиатрических экспертиз», — говорится в тексте вакансии от 13 сентября.

Аналогичное объявление больница размещала еще в июне. Как сообщали СМИ, специалист был нужен для открытия в учреждении профильного кабинета, который должен был заработать с 1 июля, во исполнение приказа Минздрава.

Как сообщили URA.RU в регистратуре Областной клинической психбольницы, в настоящее время врач-сексолог прием не ведет. Когда он приступит к работе в учреждении также сказать затруднились.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.