15 сентября 2023
14 сентября 2023

В ЯНАО ребенок попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь, весна. Москва, ребенок, школьник, мальчик, велосипед
Ребенок на велосипеде пересекал дорогу по пешеходному переходу Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) шестилетний ребенок был сбит на нерегулируемом пешеходном переходи по улице Обская. По информации Госавтоинспекции округа, мальчик пересекал дорогу на велосипеде.

«Автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня с участием юного велосипедиста в городе Лабытнанги, около 17:30, на ул. Обская. Предварительно установлено, что мальчик 2017 года рождения был сбит при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее в Салехарде (ЯНАО) водитель автомобиля Niva сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

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В Лабытнанги (ЯНАО) шестилетний ребенок был сбит на нерегулируемом пешеходном переходи по улице Обская. По информации Госавтоинспекции округа, мальчик пересекал дорогу на велосипеде. «Автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня с участием юного велосипедиста в городе Лабытнанги, около 17:30, на ул. Обская. Предварительно установлено, что мальчик 2017 года рождения был сбит при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Ранее в Салехарде (ЯНАО) водитель автомобиля Niva сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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