В Лабытнанги (ЯНАО) шестилетний ребенок был сбит на нерегулируемом пешеходном переходи по улице Обская. По информации Госавтоинспекции округа, мальчик пересекал дорогу на велосипеде.
«Автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня с участием юного велосипедиста в городе Лабытнанги, около 17:30, на ул. Обская. Предварительно установлено, что мальчик 2017 года рождения был сбит при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
Ранее в Салехарде (ЯНАО) водитель автомобиля Niva сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.
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