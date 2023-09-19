19 сентября 2023
18 сентября 2023

«Транснефть» поможет построить больницу в газовой столице ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В районе Коротчаево строится новая больница Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел рабочее совещание с главой «Траснефти» Николаем Токаревым. На встрече обсуждалось дальнейшее сотрудничество сторон, в том числе строительство больницы в Коротчаево.

«Мы много лет сотрудничаем с „Транснефтью“ и вместе смогли значительно преобразить территорию присутствия компании. На этом не останавливаемся — сейчас в Коротчаево строится больница. Обсудили, как можем вместе этот проект реализовывать», — сообщается на сайте окружного правительства высказывание Артюхова по итогам встречи.

По соглашению о сотрудничестве с властями ЯНАО «Транснефть» участвует в развитии социальной инфраструктуры района Коротчаево. Здесь год назад состоялось торжественное открытие сразу двух нужных жителям объектов — бассейна и ледового корта. Также построены два детских сада, спорткомплекс «Арктика», подстанция скорой помощи и ветеринарный пункт.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое ищут инвесторов для строительства аквапарка. Запрос на строительство такого объекта поступил от жителей газовой столицы.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел рабочее совещание с главой «Траснефти» Николаем Токаревым. На встрече обсуждалось дальнейшее сотрудничество сторон, в том числе строительство больницы в Коротчаево. «Мы много лет сотрудничаем с „Транснефтью“ и вместе смогли значительно преобразить территорию присутствия компании. На этом не останавливаемся — сейчас в Коротчаево строится больница. Обсудили, как можем вместе этот проект реализовывать», — сообщается на сайте окружного правительства высказывание Артюхова по итогам встречи. По соглашению о сотрудничестве с властями ЯНАО «Транснефть» участвует в развитии социальной инфраструктуры района Коротчаево. Здесь год назад состоялось торжественное открытие сразу двух нужных жителям объектов — бассейна и ледового корта. Также построены два детских сада, спорткомплекс «Арктика», подстанция скорой помощи и ветеринарный пункт. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое ищут инвесторов для строительства аквапарка. Запрос на строительство такого объекта поступил от жителей газовой столицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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