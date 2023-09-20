В Тюмени отправили под арест насильника

Мужчина изнасиловал знакомую Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени под стражу до суда заключили мужчину, который изнасиловал знакомую. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Омутинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине 1973 года рождения. Из представленных материалов следует, что он, находясь в квартире дома в селе Омутинское Сладковского района Тюменской области, совершил насильственный половой акт и насильственные действия сексуального характера в отношении женщины против ее воли», — говорится в сообщении.

Известно, что мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании и иных действиях сексуального характера. Под стражей обвиняемый будет находиться до 13 октября 2023 года.