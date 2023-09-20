20 сентября 2023

В Тюмени отправили под арест насильника

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, дверь, бандитизм, угроза, насилие, грабеж, агрессия, проникновение
Мужчина изнасиловал знакомую Фото:

В Тюмени под стражу до суда заключили мужчину, который изнасиловал знакомую. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Омутинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине 1973 года рождения. Из представленных материалов следует, что он, находясь в квартире дома в селе Омутинское Сладковского района Тюменской области, совершил насильственный половой акт и насильственные действия сексуального характера в отношении женщины против ее воли», — говорится в сообщении.

Известно, что мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании и иных действиях сексуального характера. Под стражей обвиняемый будет находиться до 13 октября 2023 года.

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В Тюмени под стражу до суда заключили мужчину, который изнасиловал знакомую. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Омутинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине 1973 года рождения. Из представленных материалов следует, что он, находясь в квартире дома в селе Омутинское Сладковского района Тюменской области, совершил насильственный половой акт и насильственные действия сексуального характера в отношении женщины против ее воли», — говорится в сообщении. Известно, что мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании и иных действиях сексуального характера. Под стражей обвиняемый будет находиться до 13 октября 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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