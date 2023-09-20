Житель ЯНАО проведет в колонии больше трех лет за оскорбление судьи

В Тазовском районе ЯНАО местный житель получил три года и восемь месяцев в колонии строгого режима за оскорбление судьи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«Мужчина судом признан виновным в неуважении к суду, выразившемся в оскорблении судьи. В судебном заседании рассматривалось дело по обвинению подсудимого в грабеже с применением насилия, в ходе которого он в последнем слове допустил оскорбление председательствующего судьи», — говорится в сообщении.
Мужчину приговорили к наказанию в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно ему ограничат свободу на девять месяцев.
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