Житель ЯНАО проведет в колонии больше трех лет за оскорбление судьи

21 сентября 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Мужчина оскорбил судью, когда его судили за грабеж с применением насилия Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тазовском районе ЯНАО местный житель получил три года и восемь месяцев в колонии строгого режима за оскорбление судьи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Мужчина судом признан виновным в неуважении к суду, выразившемся в оскорблении судьи. В судебном заседании рассматривалось дело по обвинению подсудимого в грабеже с применением насилия, в ходе которого он в последнем слове допустил оскорбление председательствующего судьи», — говорится в сообщении. Мужчину приговорили к наказанию в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно ему ограничат свободу на девять месяцев.

В Тазовском районе ЯНАО местный житель получил три года и восемь месяцев в колонии строгого режима за оскорбление судьи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Мужчина судом признан виновным в неуважении к суду, выразившемся в оскорблении судьи. В судебном заседании рассматривалось дело по обвинению подсудимого в грабеже с применением насилия, в ходе которого он в последнем слове допустил оскорбление председательствующего судьи», — говорится в сообщении. Мужчину приговорили к наказанию в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно ему ограничат свободу на девять месяцев.