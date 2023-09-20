Тобольскому военкомату не хватает качественных призывников

В Тобольске снизили план по обучению призывников военно-учетным специальностям

В Тобольске будущих солдат обучают на военных водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске с каждым годом снижается качество призывных ресурсов, из-за чего военным все труднее набирать группы для обучения будущих солдат военно-учетным специальностям. Это следует из отчета, опубликованного на сайте администрации города. План по обучающимся на 2023—2024 годы снизили с 66 до 49 человек.

«В связи с ежегодным ухудшением качества призывных ресурсов, повышением требований к кандидатам, все более сложно становится производить отбор в учебные группы. Призывники не желают обучаться. Значительное их количество обучается в вузах и ссузах, что не позволяет им совмещать это с учебой по ВУС», — следует из отчета военного комиссара Тобольска и Тобольского района, об итогах подготовки граждан по военно-учетным специальностям в 2022—2023 годах.

В Тобольске такое обучение происходит ежегодно. На базе автошколы ДОСААФ молодежь учат на ВУС-837, другими словами — на военных водителей. Группы комплектуют из молодых людей, которым предстоит идти служить в ближайший призыв.

В 2022—2023 годах план для Тобольска составил 66 человек. Он был выполнен. Однако, судя по отчету, на 2023—2024 годы число обучающихся снизили до 49. URA.RU направило запрос о причинах в военный комиссариат Тюменской области, ответ ожидается.