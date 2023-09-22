22 сентября 2023

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор наймет помощницу для уборки своего особняка

© Служба новостей «URA.RU»
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Лола Тейлор признала, что не может справиться с уборкой без помощи домработницы Фото:

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) сообщила, что планирует нанять домработницу в свой особняк. Девушка отметила, что не может сама справиться с уборкой.

«Я четко решила, что мне нужно нанять уборщицу. <…> Сама я не справляюсь. Не дано мне прибираться. Не умею я все это делать» — цитирует Тейлор портал «МегаТюмень».

Раньше порнозвезда считала, что все домашние дела нужно выполнять самостоятельно. Сейчас она поменяла свое мнение. «У меня была такая позиция, что я живу одна, ноги-руки есть, а уборщица — это все баловство, надо самой все делать. Сейчас я понимаю, что если не дано, то не дано», — завила Тейлор.

Ранее Лола Тейлор заявила, что планирует уйти из профессии и завести детей. Закончить свою карьеру порнозвезда планирует в течение года.

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Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) сообщила, что планирует нанять домработницу в свой особняк. Девушка отметила, что не может сама справиться с уборкой. «Я четко решила, что мне нужно нанять уборщицу. <…> Сама я не справляюсь. Не дано мне прибираться. Не умею я все это делать» — цитирует Тейлор портал «МегаТюмень». Раньше порнозвезда считала, что все домашние дела нужно выполнять самостоятельно. Сейчас она поменяла свое мнение. «У меня была такая позиция, что я живу одна, ноги-руки есть, а уборщица — это все баловство, надо самой все делать. Сейчас я понимаю, что если не дано, то не дано», — завила Тейлор. Ранее Лола Тейлор заявила, что планирует уйти из профессии и завести детей. Закончить свою карьеру порнозвезда планирует в течение года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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