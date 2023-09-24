В Тюмени сменился чиновник, отвечающий за многомиллионные контракты

25 сентября 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Служба заказчика управы КАО Тюмени отвечает за ремонт и содержание района города Фото: Илья Московец © URA.RU Службу заказчика управы Калининского района возглавил Андрей Белоглазов, ранее он руководил управлением муниципального имущества в департаменте имущественных отношений администрации Тюмени. Сведения о смене руководителя появились на сайте городской мэрии. «Службу заказчика по благоустройству Калининского АО Тюмени возглавляет новое лицо: директор Белоглазов Андрей Александрович. Хохряков Иван Анатольевич больше не является лицом, имеющим право действовать без доверенности», — значится на сайте администрации. Андрей Белоглазов в 2021 году курировал снос и отселение граждан из аварийного жилья в городском казначействе Тюмени. Также он возглавлял комиссию по аренде муниципального имущества. Иван Хохряков возглавлял службу заказчика с 2019 года, в этом году сумма контракта с АО «ТОДЭП» на благоустройство и содержание района составила более 693 миллионов рублей. В этот контракт вошли работы по нанесению дорожной разметки, содержанию «Лесопарк Затюменский» и другие.

Службу заказчика управы Калининского района возглавил Андрей Белоглазов, ранее он руководил управлением муниципального имущества в департаменте имущественных отношений администрации Тюмени. Сведения о смене руководителя появились на сайте городской мэрии. «Службу заказчика по благоустройству Калининского АО Тюмени возглавляет новое лицо: директор Белоглазов Андрей Александрович. Хохряков Иван Анатольевич больше не является лицом, имеющим право действовать без доверенности», — значится на сайте администрации. Андрей Белоглазов в 2021 году курировал снос и отселение граждан из аварийного жилья в городском казначействе Тюмени. Также он возглавлял комиссию по аренде муниципального имущества. Иван Хохряков возглавлял службу заказчика с 2019 года, в этом году сумма контракта с АО «ТОДЭП» на благоустройство и содержание района составила более 693 миллионов рублей. В этот контракт вошли работы по нанесению дорожной разметки, содержанию «Лесопарк Затюменский» и другие.