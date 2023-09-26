Курганским погорельцам выделят 2 млн рублей на детские площадки

Курганским погорельцам установят две новые детские площадки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области в деревне Логоушка и селе Юлдус, пострадавшим от майских пожаров, установят две детские площадки. На них выделят два миллиона рублей, сообщил глава региона в своем telegram-канале.

«Приняли совместное со Сбером решение выделить 2 млн рублей на две детские игровые площадки для пострадавших в ЧС деревни Логоушка и села Юлдус», — написал Шумков. Их планируют установить до конца года.

Ранее URA.RU писало, что глава региона Шумков отправил своего зама вручить ключи от трех домов погорельцам из Юлдуса. Жилье было построено на средства жилищных сертификатов.