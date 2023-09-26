Агрессивные бездомные собаки терроризируют жителей тюменского микрорайона

Животные год терроризируют местных жителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени возле жилых домов на улице Энергостроителей бродячие собаки нападают и кусают детей и взрослых. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц Восточного микрорайона. По ее словам, животные год терроризируют местных жителей.

«После случая со мной 25 сентября я написала в домовую группу. В итоге оказалось, что год назад одна из этих собак укусила ребенка за голову, второй случай был 12 сентября этого года — укусили другого ребенка, мама его привила. Ну и 25 сентября я вышла в магазин. Проходя мимо машины, собаки резко выскочили с лаем, я не успела среагировать. Одна из них цапнула за ногу, изорвала штаны», — рассказала агентству жительница микрорайона.

По словам тюменки, два года назад возле многоэтажек на улице Энергостроителей сгорел частный дом. После жильцов остались собаки, которые начали лаять на прохожих, окружать и нападать. Тюменцы утверждают, что отлов животных в микрорайоне уже осуществлялся. «Вызывали отлов, приезжали забирали, через неделю-две, собаки снова были у нас. <…> Позвонила снова сегодня, сказали, что не смогли поймать, будут приезжать, пока не поймают», — добавила девушка.

Отловом бродячих животных в Тюмени занимается МКУ «ЛесПаркХоз». В их адрес направлен письменный запрос.