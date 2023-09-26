В Тюмени депутату не дали пропиариться на инвалидах

Подъемник для инвалидов в тюменской школе оказался работающим Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат гордумы Тюмени Дмитрий Елагин опубликовал жалобу женщины-инвалида на работу подъемника в новой школе №56. Но слова депутата опровергает руководство школы — оборудование работает и им пользуются без проблем. Об этом рассказала URA.RU директор школы Ольга Живодерова.

«Школа современная и оборудована вертикальным подъемником для инвалидов. Но проблема в том, что в условиях снежных зим данные подъемники замерзают и их невозможно эксплуатировать», — написал Елагин в своем аккаунте ВКонтакте.

Елагин уточнил, что оборудование было установлено по стандартам, но проектировщики не учли условий эксплуатации снежной зимой. Депутат написал, что найдет вариант решения проблемы. Как будет решаться проблема Дмитрий Елагин не уточнил.

Директор школы №56 Ольга Живодерова опровергла слова депутата. Она подробно рассказала URA.RU, что подъемник для инвалидных колясок работает стандартно, а зимой дворники убирают территорию от снега до брусчатки.

«У нас по проекту пандус сделан при входе в начальную школу, а подъемник при центральном входе. Двор очищается от снега, нигде нет наметов. Подъемник работает круглый год — у нас учится мальчик в 11-м классе и каждый день на коляске пользуется им. Закрепленный человек помогает пользоваться в таких случаях», — уточнила Ольга Живодерова в беседе URA.RU.

Оказалось, что женщина-инвалид является мамой первоклассника. Она пользуется пандусом и подъемником регулярно. Директор школы встречалась с ней и выслушала ее пожелания.

«Маме просто не нравится подъемник. Хотя он современный и поднимает быстро, он просто не нравится. Ей нравится пандус, она хочет быть самостоятельной», — рассказала Ольга Живодерова URA.RU.

Директор школы рассказала, что подъемник стоит на 5-летней гарантии. Застройщик школы «ДСК» установил оборудование и соблюдает условия гарантии.