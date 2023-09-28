Тюменcким таксистам предлагают купить поддельные лицензии на работу

В интернете продаются поддельные лицензии на работу в такси Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В интернете появились объявления, авторы которых предлагают водителям из Тюменской области купить разрешения на работу в такси. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из таксопарков. По его словам, стоимость таких лицензий начинается от 2500 рублей.

«В интернете стало много дельцов, которые торгуют „разрешениями“ на работу в такси. Стоимость таких „лицензий“ относительно невысока и начинается от 2500 тыс. рублей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Один из продавцов, торгующих «лицензиями» на работу в такси, обещает своим клиентам, что они смогут выйти на работу уже через сутки. «Разрешения на перевозку пассажиров легкового такси. Любой цвет. Выход на линию без ограничений через сутки после обращения. Стоимость — 2500 рублей», — сообщает автор публикации.

При этом, на портале Госуслуг указано, что срок выдачи разрешений на работу в такси составляет 19 дней. «Сроки предоставления услуги установлены в сроки, определенные нормативными правовыми актами. Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области — 19 рабочих дней со дня поступления заявления и документа, подтверждающего оплату за выдачу разрешения», — указано на официальном сайте портала Госуслуг.

В УМВД России по Тюменской области направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в пресс-службу компании «Яндекс». Ответы на них ожидаются.

Ранее агентство писало о том, что с 1 сентября 2023 года в России вступил в силу ФЗ № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», который предусматривает ужесточение требований к водителям, работающим в такси. Одно из них — наличие разрешения на работу.