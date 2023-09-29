Водитель мотоцикла госпитализирован Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) на пересечении улиц Мира и Приполярной байкер в результате столкновения с автомобилем KIA оказался под колесами иномарки. По информации УГИБДД округа, водитель легковушки не уступил дорогу мотоциклисту. Инцидент произошел ночью 30 сентября.

«30.09.2023 года, около 00.10, на пресечении Мира — Приполярной в Новом Уренгое водитель KIA при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла MOTOLAND, который двигался по главной дороге в прямом направлении», — сообщается в telegram-канале ведомства. В результате столкновения байкер получил травмы. Его госпитализировали.

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