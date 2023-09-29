29 сентября 2023

В ЯНАО мотоциклист залетел под колеса иномарки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
Водитель мотоцикла госпитализирован Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) на пересечении улиц Мира и Приполярной байкер в результате столкновения с автомобилем KIA оказался под колесами иномарки. По информации УГИБДД округа, водитель легковушки не уступил дорогу мотоциклисту. Инцидент произошел ночью 30 сентября.

«30.09.2023 года, около 00.10, на пресечении Мира — Приполярной в Новом Уренгое водитель KIA при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла MOTOLAND, который двигался по главной дороге в прямом направлении», — сообщается в telegram-канале ведомства. В результате столкновения байкер получил травмы. Его госпитализировали.

Ранее на автодороге, ведущей из Нижневартовска в Излучинск (ХМАО), насмерть сбили мужчину. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Он перебегал дорогу в неположенном месте.

Водитель KIA не уступил дорогу мотоциклисту
Водитель KIA не уступил дорогу мотоциклисту

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В Новом Уренгое (ЯНАО) на пересечении улиц Мира и Приполярной байкер в результате столкновения с автомобилем KIA оказался под колесами иномарки. По информации УГИБДД округа, водитель легковушки не уступил дорогу мотоциклисту. Инцидент произошел ночью 30 сентября. «30.09.2023 года, около 00.10, на пресечении Мира — Приполярной в Новом Уренгое водитель KIA при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла MOTOLAND, который двигался по главной дороге в прямом направлении», — сообщается в telegram-канале ведомства. В результате столкновения байкер получил травмы. Его госпитализировали. Ранее на автодороге, ведущей из Нижневартовска в Излучинск (ХМАО), насмерть сбили мужчину. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Он перебегал дорогу в неположенном месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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