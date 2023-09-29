В ХМАО мужчина погиб под колесами автомобиля

Погибший был пьян, сообщают очевидцы ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На автодороге, ведущей из Нижневартовска в Излучинск (ХМАО), насмерть сбили мужчину. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

«На дороге Нижневартовск — Излучинск, за мостом сбили мужчину. В состоянии алкогольного опьянения перебегал в неположенном месте. Мужчина скончался. Жалко водителя. Молодой парнишка», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Корреспондент URA.RU направил запрос в управление ГИБДД по ХМАО. Ответ на него ожидается.