В ХМАО мужчина погиб под колесами автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный водитель
Погибший был пьян, сообщают очевидцы ДТП Фото:

На автодороге, ведущей из Нижневартовска в Излучинск (ХМАО), насмерть сбили мужчину. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

«На дороге Нижневартовск — Излучинск, за мостом сбили мужчину. В состоянии алкогольного опьянения перебегал в неположенном месте. Мужчина скончался. Жалко водителя. Молодой парнишка», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Корреспондент URA.RU направил запрос в управление ГИБДД по ХМАО. Ответ на него ожидается.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На автодороге, ведущей из Нижневартовска в Излучинск (ХМАО), насмерть сбили мужчину. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. «На дороге Нижневартовск — Излучинск, за мостом сбили мужчину. В состоянии алкогольного опьянения перебегал в неположенном месте. Мужчина скончался. Жалко водителя. Молодой парнишка», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Корреспондент URA.RU направил запрос в управление ГИБДД по ХМАО. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...