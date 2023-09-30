ГИБДД проведет спецоперации на дорогах в регионах России

30 сентября 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Массовые проверки пройдут в нескольких регионах и городах России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В выходные с 30 сентября по 1 октября в регионах России пройдут массовые проверки водителей. Они направлены на борьбу с нарушителями Правил дорожного движения. Как происходят проверки: сотрудники ДПС на определенном участке трассы останавливают все проезжающие машины в поисках подозрительных водителей. Прежде всего полицейские ищут водителей, которые управляют транспортным средством в нетрезвом виде. Но другие водители без внимания тоже не останутся, сообщает портал Autonews. Приводим список городов и регионов, в которых будут проводиться массовые проверки водителей. Курганская область Полицейские Курганской области объявил о переходе на усиленный режим несения службы. В ведомстве заявили, что целью проверок является пресечение грубых нарушений ПДД. Прежде всего это касается нетрезвых водителей. Самарская область Сотрудники ГИБДД Самарской области также переходят на усиленный режим службы. В ведомстве попросили всех автомобилистов сообщать о фактах пьяной езды, которые они заметят на дороге. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД. Киров В ведомстве подчеркнули, что во всех патрульных автомобилях ДПС будут установлен видеорегистраторы. Это будет сделано во избежание конфликтных ситуаций и предупреждения взяток. Рязанская область Госавтоинспекция Рязанской области пообещала всем водителям «массовые остановки» на протяжении всех дней проверок. Также в ведомстве водителей попросили не оставаться равнодушными к нарушениям ПДД со стороны других водителей и сообщать о таких случаях в полицию. Тамбовская область ГИБДД Тамбовской области напомнила водителям о суровых штрафах, которые ждут их за игнорирование Правил дорожного движения. Пьяного водителя может ожидать не только штраф, но и тюремное заключение сроком до двух лет. В случае повторного нарушения водитель будет лишен прав. Москва Московская ГИБДД проведет проверки на трезвость водителей. Всех участников движения попросили звонить в полицию и сообщать о фактах нетрезвого вождения. Только в период с 25 по 28 сентября сотрудники ДПС задержали 270 автолюбителей с признаками алкогольного опьянения. Тверская область Здесь в выходные пройдет спецоперация под названием «Контроль трезвости». Искать будут водителей в состоянии алкогольного опьянения. Коми Местная Госавтоинспекция проведет спецоперацию под названием «Трасса». В ходе нее полицейские будут искать водителей, которые нарушают ПДД. Особое внимание будет уделяться тем, кто едет по встречке, и нетрезвым водителям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В выходные с 30 сентября по 1 октября в регионах России пройдут массовые проверки водителей. Они направлены на борьбу с нарушителями Правил дорожного движения. Как происходят проверки: сотрудники ДПС на определенном участке трассы останавливают все проезжающие машины в поисках подозрительных водителей. Прежде всего полицейские ищут водителей, которые управляют транспортным средством в нетрезвом виде. Но другие водители без внимания тоже не останутся, сообщает портал Autonews. Приводим список городов и регионов, в которых будут проводиться массовые проверки водителей. Полицейские Курганской области объявил о переходе на усиленный режим несения службы. В ведомстве заявили, что целью проверок является пресечение грубых нарушений ПДД. Прежде всего это касается нетрезвых водителей. Сотрудники ГИБДД Самарской области также переходят на усиленный режим службы. В ведомстве попросили всех автомобилистов сообщать о фактах пьяной езды, которые они заметят на дороге. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД. В ведомстве подчеркнули, что во всех патрульных автомобилях ДПС будут установлен видеорегистраторы. Это будет сделано во избежание конфликтных ситуаций и предупреждения взяток. Госавтоинспекция Рязанской области пообещала всем водителям «массовые остановки» на протяжении всех дней проверок. Также в ведомстве водителей попросили не оставаться равнодушными к нарушениям ПДД со стороны других водителей и сообщать о таких случаях в полицию. ГИБДД Тамбовской области напомнила водителям о суровых штрафах, которые ждут их за игнорирование Правил дорожного движения. Пьяного водителя может ожидать не только штраф, но и тюремное заключение сроком до двух лет. В случае повторного нарушения водитель будет лишен прав. Московская ГИБДД проведет проверки на трезвость водителей. Всех участников движения попросили звонить в полицию и сообщать о фактах нетрезвого вождения. Только в период с 25 по 28 сентября сотрудники ДПС задержали 270 автолюбителей с признаками алкогольного опьянения. Здесь в выходные пройдет спецоперация под названием «Контроль трезвости». Искать будут водителей в состоянии алкогольного опьянения. Местная Госавтоинспекция проведет спецоперацию под названием «Трасса». В ходе нее полицейские будут искать водителей, которые нарушают ПДД. Особое внимание будет уделяться тем, кто едет по встречке, и нетрезвым водителям.