08 сентября 2025

Россиянка в США добилась выплаты в 20 тысяч долларов из-за русофобии

Россиянка Аделия Муслимова добилась компенсации в 20 тысяч долларов по делу о дискриминации по национальному признаку в Чикаго. Решение вынесла Комиссия по правам человека штата Иллинойс после того, как женщина пожаловалась на отказ в обслуживании в местном салоне из-за ее российской национальности. Об этом рассказала сама пострадавшая.

«Я подавала иск о дискриминации, но судья в решении написала, что я столкнулась с русофобией. По решению суда мне присудили компенсацию 20 тысяч долларов», — приводит слова Муслимовой издание РИА Новости. Девушка уточнила, что защищала свои интересы самостоятельно, без помощи адвокатов.

Инцидент произошел в феврале 2023 года. Сотрудница салона, гражданка Украины, отказалась предоставлять услугу Муслимовой из-за ее происхождения. Ответчиком в деле выступила американская компания — владелец салона. Судья по административным делам Дженнифер Нолен отметила в решении, что поведение сотрудницы сопровождалось злым умыслом и нарушало права истца. Муслимова назвала решение суда победой для всей российской диаспоры в США.

Ранее жительница Свердловской области Ольга также смогла добиться выплаты более 300 тысяч рублей после того, как ее средства не были зачислены на счет в банке. Тогда суд признал, что банк допустил нарушения при инкассации и обязан компенсировать клиентке ущерб и моральный вред.

