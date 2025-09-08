08 сентября 2025

В СК заинтересовались зверствами челябинских подростков, до смерти забивавших бомжей

Бастрыкин потребовал доклад о нападениях подростков на бездомных в Челябинске
На избивавших бомжей подростков завели дела по двум уголовным статьям
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал детальный доклад о расследовании нападений группы подростков на бездомных в Челябинске. Об этом 8 сентября сообщили в официальном telegram-канале СК РФ. По данным ведомства, в результате действий несовершеннолетних один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

«В СМИ публикуется информация о противоправных действиях группы подростков в Челябинске, которая нападала на лиц без определенного места жительства и жестоко избивала их. В результате преступных деяний несовершеннолетних один мужчина скончался, еще двое получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в ведомстве.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову оперативно доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах произошедшего. В ведомстве уточнили, что уголовное дело расследуется по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за покушение на убийство, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как ранее писало URA.RU, нападавшими оказались школьники в возрасте от 12 до 14 лет. Троих из них арестовали до 25 октября. 

