В СК заинтересовались зверствами челябинских подростков, до смерти забивавших бомжей

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал детальный доклад о расследовании нападений группы подростков на бездомных в Челябинске. Об этом 8 сентября сообщили в официальном telegram-канале СК РФ. По данным ведомства, в результате действий несовершеннолетних один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести.
«В СМИ публикуется информация о противоправных действиях группы подростков в Челябинске, которая нападала на лиц без определенного места жительства и жестоко избивала их. В результате преступных деяний несовершеннолетних один мужчина скончался, еще двое получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в ведомстве.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову оперативно доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах произошедшего. В ведомстве уточнили, что уголовное дело расследуется по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за покушение на убийство, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Как ранее писало URA.RU, нападавшими оказались школьники в возрасте от 12 до 14 лет. Троих из них арестовали до 25 октября.
