Росавиация признала аварией посадку самолета Tecnam в Подмосковье

Вынужденная посадка легкомоторного самолета Tecnam в Подмосковье — это авария. Воздушное судно получило серьезные повреждения, но никто не пострадал. Об этом сообщила Росавиация.
«В Подмосковье при выполнении вынужденной посадки серьезные повреждения получил частный легкомоторный самолет Tecnam P2002 Sierra RG (регистрационный номер RA-1304G). Специалисты агентства классифицировали произошедшее событие, как аварию», — говорится в сообщении Росавиации.
Расследованием причин инцидента займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при участии Центрального МТУ Росавиации. Ранее в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что самолет совершил посадку в поле вблизи города Лыткарино. Предварительной причиной назван отказ двигателя, на борту находились два пилота, они не пострадали.
Ранее в Подмосковье уже происходили инциденты с легкомоторными самолетами: в июле 2024 года вблизи Луховиц разбился частный самолет «Авиатика», причиной катастрофы тогда называли ошибку пилотирования, пилот погиб. Тогда, как и сейчас, расследованием занимались экстренные службы и следователи.
