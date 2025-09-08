08 сентября 2025

ВСУ ударили по Донецку и Макеевке ракетами-дронами «Паляница»

ВСУ ударили по ДНР
ВСУ ударили по ДНР Фото:

Реактивные ракеты-дроны «Паляница» были применены ВСУ при ночных ударах по Донецку и Макеевке 8 сентября. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона. По данным источника, атака осуществлялась комбинированно с использованием ударных беспилотников самолетного типа.

«Это были реактивные дроны-ракеты „Паляница“», — рассказали собеседники ТАСС. По их словам, всего по Донецку и Макеевке было выпущено не менее 20 беспилотников, и значительная часть из них относилась к новой серии дронов-ракет.

Кроме того, в сообщении оперативных служб отмечается, что ВСУ также применили при атаке ракеты Storm Shadow. В результате массированной атаки с применением и ударных беспилотников погибли два человека, еще 16 получили ранения.

