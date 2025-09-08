Украина атакует российские регионы при помощи ракет и дронов
Реактивные ракеты-дроны «Паляница» были применены ВСУ при ночных ударах по Донецку и Макеевке 8 сентября. Силы ПВО РФ сбили пять дронов над Черным морем и Курской областью. В Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА. URA.RU запускает прямую трансляцию.
