На Ирбитском мотоциклетном заводе представили новую лимитированную серию мотоциклов «Урал» Alaska. В серию вошли всего 10 экземпляров, каждый из которых отличается ярким дизайном и улучшенными характеристиками. Запуск серии приурочен к истории покорения «Урала» на Аляске.
«Каждый байк получил уникальную окраску, усиленную защиту фар и двигателя, новые амортизаторы и укороченные ветровые щитки. „Железных коней“ подготовили для сложных маршрутов и суровой погоды», — сообщает telegram-канал «4 канал».
Стоимость каждого мотоцикла начинается от двух миллионов рублей. Авторы идеи вдохновились историей «освоения» Аляски на мотоцикле «Урал», когда президент России Владимир Путин подарил жителю штата США мотоцикл, произведенный на ирбитском заводе.
