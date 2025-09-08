Магнитогорский ХК «Металлург» в овертайме уступил «Салавату Юлаеву»

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая 8 сентября на льду в Магнитогорске, завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей.
Победный гол забросил Александр Хмелевский на 63-й минуте встречи, переведя исход матча в пользу уфимской команды. По ходу основного времени хозяева вели с разницей в одну шайбу вплоть до 56-й минуты, однако гости сумели выровнять счет.
В составе «Металлурга» отличились Даниил Вовченко (15 минута) и Никита Михайлис (40 минута). За уфимцев дважды забросил Денис Ян (6 и 56 минуты), что позволило перевести игру в дополнительное время. Финальную точку в матче поставил Хмелевский.
Следующий матч «Металлург» проведет против московского «Динамо» 11 сентября. «Салават Юлаев» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом» 12 сентября.
Как URA.RU писало ранее, в июле в Магнитогорске прошел прощальный матч, посвященный олимпийскому чемпиону и двукратному обладателю Кубка Гагарина, хоккеисту Василию Кошечкину. В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония и игра.
