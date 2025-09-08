Пушилин: ВСУ атаковали Россию ракетами Storm Shadows, погибли двое

В Донецкой Народной Республике 8 сентября в результате массированной атаки с применением ракет «Storm Shadow» и ударных беспилотников погибли два человека, еще 16 получили ранения. Об этом сообщил официальный telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина. Жертвами обстрелов стали жители Донецка, Макеевки и поселка Доля городского округа Докучаевск.
«В результате массированной комбинированной атаки при помощи англо-французских ракет „Storm Shadow“ и ударных БПЛА различных модификаций по мирным городам Республики... в Куйбышевском районе Донецка погиб мужчина 1964 г.р. В Красногвардейском районе Макеевки скончался мужчина, персональные данные которого уточняются», — написал Пушилин в своем telegram-канале.
Ранены 16 человек, уточнил глава региона. В результате обстрелов были зафиксированы повреждения 18 жилых домов, расположенных в поселке Доля, а также в Буденновском, Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка и Красногвардейском районе Макеевки. Кроме того, пострадали 14 объектов гражданской инфраструктуры, среди которых школы, детский сад и торговые учреждения. Всего произведено 28 вооруженных атак с применением артиллерии калибра 155 мм, ракет «Storm Shadow» и ударных БПЛА, написал Пушилин.
Как ранее сообщало URA.RU, украинские военные нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Макеевке с использованием беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки в здании возник пожар, имеются раненые.
