Жителей Пермского края ожидает переменчивая и дождливая погода

Жителей Пермского края в ближайшие дни ожидает переменчивая и дождливая погода. Во вторник, 9 сентября, в регионе сохранится влияние антициклона, однако осадков избежать не удастся. В среду, 10 сентября, холодный фронт также принесет кратковременные дожди, сообщили синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Во вторник, 9 сентября, не обойдется без дождей, которые пройдут по востоку и югу региона. В Перми днем пройдет небольшой дождь и потеплеет до 13…15 градусов. В среду, 10 сентября, антициклон начнет разрушаться. Днем через регион будет смещаться холодный фронт, который принесет кратковременные дожди на север региона. Ночная температура воздуха в Перми ожидается на уровне 5…7 градусов, днем не выше 14…16 градусов», — говорится в telegram-канале центра.
Согласно прогнозу специалистов, уже 11 сентября на территорию края придет новый антициклон. Ночью небольшие дожди сохранятся в центральных и южных районах, а днем установится сухая погода. С 12 по 17 сентября на территории Прикамья установится сухая и относительно теплая погода: дневные температуры будут достигать 15–20 градусов, а колебания температуры в течение суток станут заметнее.
