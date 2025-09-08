08 сентября 2025

Россиянин Каверин прибыл в Москву после заключения в Афганистане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россиянин вернулся домой
Россиянин вернулся домой Фото:

Российский этнограф Святослав Каверин сообщил о возвращении в Россию после освобождения из заключения в Афганистане. Об этом ученый написал 8 сентября в своем telegram-канале. По словам Каверина, он находится на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево». До этого его не было в публичном пространстве почти два месяца — с 19 июля, когда он рассказал о задержании афганскими властями в Кундузе по обвинению в попытке контрабанды украшений.

«Сижу в аэропорту „Шереметьево“ на паспортном контроле, так как не мог не вызвать интерес», — написал этнограф в telegram-канале. Это первая запись исследователя после длительного молчания, связанного с пребыванием под арестом в Афганистане.

Ранее посольство РФ в Кабуле сообщило, что Каверин был освобожден и вылетел в Россию регулярным рейсом. Представители дипломатического ведомства подчеркнули, что возвращение ученого стало результатом кропотливой работы российских дипломатов. Каверина задержали на севере Афганистана 19 июля. Тогда он сообщил, что его обвиняют в попытке вывоза украшений и перевозят в Кабул. В дальнейшем информация о его местонахождении не раскрывалась.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский этнограф Святослав Каверин сообщил о возвращении в Россию после освобождения из заключения в Афганистане. Об этом ученый написал 8 сентября в своем telegram-канале. По словам Каверина, он находится на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево». До этого его не было в публичном пространстве почти два месяца — с 19 июля, когда он рассказал о задержании афганскими властями в Кундузе по обвинению в попытке контрабанды украшений. «Сижу в аэропорту „Шереметьево“ на паспортном контроле, так как не мог не вызвать интерес», — написал этнограф в telegram-канале. Это первая запись исследователя после длительного молчания, связанного с пребыванием под арестом в Афганистане. Ранее посольство РФ в Кабуле сообщило, что Каверин был освобожден и вылетел в Россию регулярным рейсом. Представители дипломатического ведомства подчеркнули, что возвращение ученого стало результатом кропотливой работы российских дипломатов. Каверина задержали на севере Афганистана 19 июля. Тогда он сообщил, что его обвиняют в попытке вывоза украшений и перевозят в Кабул. В дальнейшем информация о его местонахождении не раскрывалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...