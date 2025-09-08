Россиянин Каверин прибыл в Москву после заключения в Афганистане

Российский этнограф Святослав Каверин сообщил о возвращении в Россию после освобождения из заключения в Афганистане. Об этом ученый написал 8 сентября в своем telegram-канале. По словам Каверина, он находится на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево». До этого его не было в публичном пространстве почти два месяца — с 19 июля, когда он рассказал о задержании афганскими властями в Кундузе по обвинению в попытке контрабанды украшений.
«Сижу в аэропорту „Шереметьево“ на паспортном контроле, так как не мог не вызвать интерес», — написал этнограф в telegram-канале. Это первая запись исследователя после длительного молчания, связанного с пребыванием под арестом в Афганистане.
Ранее посольство РФ в Кабуле сообщило, что Каверин был освобожден и вылетел в Россию регулярным рейсом. Представители дипломатического ведомства подчеркнули, что возвращение ученого стало результатом кропотливой работы российских дипломатов. Каверина задержали на севере Афганистана 19 июля. Тогда он сообщил, что его обвиняют в попытке вывоза украшений и перевозят в Кабул. В дальнейшем информация о его местонахождении не раскрывалась.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.