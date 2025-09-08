08 сентября 2025

Радиостанция «Судного дня» передала два сообщения с реальными словами

Зафиксирована новая активность загадочной радиостанции УВБ-76
Зафиксирована новая активность загадочной радиостанции УВБ-76

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», вечером 8 сентября передала в эфир два кодовых сообщения с простыми словами. В шифровках были использованы слова «ОТЕЛЬ» и «ЛАРЕК», что отличается от ранее передаваемых сложносоставных неологизмов. Об этом сообщают СМИ. 

«В 18:53 по Москве она передала шифр: НЖТИ 38965 ОТЕЛЬ 7858 8837. В 20:25 код: НЖТИ 03359 ЛАРЕК 7254 4627», — пишет «Российская газета».

В издании напомнили, что ранее УВБ-76 передавала в эфир неологизм «Дымоскальп». Радиостанция, также известная как «Жужжалка», вещает круглосуточно с 1975 года. На Западе существует мнение, что УВБ-76 может быть связана с автоматической системой ответного ядерного удара «Периметр», однако в Роскомнадзоре поясняли, что данная частота предназначена для совместного пользования.

Радиостанция УВБ-76 регулярно вызывает интерес из-за необычного характера своих передач: большую часть времени эфир заполнен однообразным гудением, которое периодически прерывается кодовыми голосовыми сообщениями. В августе 2025 года станция уже передавала в эфир слова «Толкосрам», «кернер», «рюшный» и «джиночили», что специалисты связывают с возможной работой военных структур или системой оповещения.

