МИД России: иноагенты начали информационную атаку после слов Лаврова о мире

МИД России зафиксировал массированную информационную атаку иностранных агентов в медиапространстве после выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова в МГИМО. Об этом сообщило ведомство в своем telegram-канале.
«Отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного министром Сергеем Лавровым в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Мобилизованы все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах в попытке переврать слова главы МИД России о современных международных отношениях и будущем многополярном мире», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что основная мысль выступления министра заключалась в призыве к открытому и честному диалогу между странами. По словам Сергея Лаврова, Россия не стремится строить новые «стены» и заинтересована в равноправном сотрудничестве.
Кроме того, в МИД России напомнили, что после окончания противостояния Востока и Запада, а также объединения Германии, Москва предпринимала шаги по созданию «общего дома» с бывшими оппонентами. В качестве примера в ведомстве привели статью Владимира Путина для немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung 2010 года, где прозвучала инициатива создания экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что глава ведомства Сергей Лавров сталкивался с появлением дипфейков с его участием, что подчеркивает необходимость критического отношения к информации в цифровую эпоху. На фоне прошедшего с 3 по 6 сентября Восточного экономического форума, где обсуждалось международное сотрудничество, МИД уже обращал внимание на попытки искажения слов российских дипломатов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.