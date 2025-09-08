08 сентября 2025

«Автомобилист» начал новый сезон КХЛ с обидного поражения

«Автомобилист» проиграл «Ладе» со счетом 3:4
Матч проходил в Тольятти (архивное фото)
Матч проходил в Тольятти (архивное фото)

Хоккейный клуб «Автомобилист» начал новый сезон КХЛ с поражения команде «Лада» из Тольятти. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу клуба из Самарской области. 

В начале игры клуб из Екатеринбурга вел со счетом 2:1. Однако сопернику удалось сравнять счет, а после и вовсе удвоить свое преимущество. Под конец матча счет был 4:2. Екатеринбургские хоккеисты попытались сравняться, однако сил хватило только на одну шайбу. Итоговый счет составил 4:3 в пользу «Лады».

Ранее «Автомобилист» созрел, чтобы выиграть Кубок Гагарина после того, как в прошлом сезоне не достиг этой цели, вылетев в 1/8 финала. Об этом заявили директор команды Максим Рябков и главный тренер Николай Заварухин.

