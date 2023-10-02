02 октября 2023

Из-за ремонта дороги через курганскую границу станет труднее ездить

© Служба новостей «URA.RU»
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Туристы и перевозчики рискуют с трудом пересечь курганскую границу из-за ремонта дороги Фото:

На пункте пропуска Петухово Курганской области, который находится на границе с Казахстаном, начали ремонтировать дорогу. Движение через пункт рискует стать затруднительным. Соответствующая информация появилась в официальной группе Росгранстроя в социальной сети «ВКонтакте».

«В Курганской области по заказу подведомственного Минтрансу России Росгранстроя начались работы ремонту дорожного покрытия территории пункта пропуска Петухово. Сотрудники ведомства предупреждают о возможном затруднении движения через пункт в период проведения работ», — указано в посте Росгранстроя.

Сообщается, что ремонтные работы продлятся примерно до 17 октября. Как указано в посте ведомства, планируется ремонт четырех участков. Общая площадь дорожного покрытия, на котором пройдут работы, составила почти две тысячи квадратных метров.

Сотрудники Росгранстроя также предложили альтернативный проезд для грузоперевозчиков и туристов. По информации из поста, пересечение границы с Казахстаном будет доступно по пунктам пропуска Воскресенское и Звериноголовское. Также водители смогут проехать через Тюменскую область (пункт Казанское).

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На пункте пропуска Петухово Курганской области, который находится на границе с Казахстаном, начали ремонтировать дорогу. Движение через пункт рискует стать затруднительным. Соответствующая информация появилась в официальной группе Росгранстроя в социальной сети «ВКонтакте». «В Курганской области по заказу подведомственного Минтрансу России Росгранстроя начались работы ремонту дорожного покрытия территории пункта пропуска Петухово. Сотрудники ведомства предупреждают о возможном затруднении движения через пункт в период проведения работ», — указано в посте Росгранстроя. Сообщается, что ремонтные работы продлятся примерно до 17 октября. Как указано в посте ведомства, планируется ремонт четырех участков. Общая площадь дорожного покрытия, на котором пройдут работы, составила почти две тысячи квадратных метров. Сотрудники Росгранстроя также предложили альтернативный проезд для грузоперевозчиков и туристов. По информации из поста, пересечение границы с Казахстаном будет доступно по пунктам пропуска Воскресенское и Звериноголовское. Также водители смогут проехать через Тюменскую область (пункт Казанское).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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