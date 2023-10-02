Из-за ремонта дороги через курганскую границу станет труднее ездить

Туристы и перевозчики рискуют с трудом пересечь курганскую границу из-за ремонта дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На пункте пропуска Петухово Курганской области, который находится на границе с Казахстаном, начали ремонтировать дорогу. Движение через пункт рискует стать затруднительным. Соответствующая информация появилась в официальной группе Росгранстроя в социальной сети «ВКонтакте».

«В Курганской области по заказу подведомственного Минтрансу России Росгранстроя начались работы ремонту дорожного покрытия территории пункта пропуска Петухово. Сотрудники ведомства предупреждают о возможном затруднении движения через пункт в период проведения работ», — указано в посте Росгранстроя.

Сообщается, что ремонтные работы продлятся примерно до 17 октября. Как указано в посте ведомства, планируется ремонт четырех участков. Общая площадь дорожного покрытия, на котором пройдут работы, составила почти две тысячи квадратных метров.

Сотрудники Росгранстроя также предложили альтернативный проезд для грузоперевозчиков и туристов. По информации из поста, пересечение границы с Казахстаном будет доступно по пунктам пропуска Воскресенское и Звериноголовское. Также водители смогут проехать через Тюменскую область (пункт Казанское).