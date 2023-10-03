Авария произошла вечером 3 октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На улице Военной в Тюмени водитель Nissan сбил на пешеходном переходе двух школьников и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

«Сотрудники Госавтоинспекции в Тюмени устанавливают личность водителя, сбившего вчера вечером двух детей на пешеходном переходе на ул. Военной, 15 и уехавшего с места ДТП. Обстоятельства аварии выясняются. Автомобиль разыскивается», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что дети возвращались из школы и переходили дорогу по пешеходному переходу. Один из них вел рядом велосипед. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan сначала остановился, чтобы пропустить школьников, а затем резко возобновил движение, задев детей. В результате ДТП они получили ушибы.