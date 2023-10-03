03 октября 2023

Тюменские силовики ищут водителя, который сбил детей на пешеходном переходе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Тюмень, патруль дпс, гаишники, дпс
Авария произошла вечером 3 октября Фото:

На улице Военной в Тюмени водитель Nissan сбил на пешеходном переходе двух школьников и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

«Сотрудники Госавтоинспекции в Тюмени устанавливают личность водителя, сбившего вчера вечером двух детей на пешеходном переходе на ул. Военной, 15 и уехавшего с места ДТП. Обстоятельства аварии выясняются. Автомобиль разыскивается», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что дети возвращались из школы и переходили дорогу по пешеходному переходу. Один из них вел рядом велосипед. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan сначала остановился, чтобы пропустить школьников, а затем резко возобновил движение, задев детей. В результате ДТП они получили ушибы.

Авария произошла возле дома №15 на ул. Военной в Тюмени
Авария произошла возле дома №15 на ул. Военной в Тюмени

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На улице Военной в Тюмени водитель Nissan сбил на пешеходном переходе двух школьников и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «Сотрудники Госавтоинспекции в Тюмени устанавливают личность водителя, сбившего вчера вечером двух детей на пешеходном переходе на ул. Военной, 15 и уехавшего с места ДТП. Обстоятельства аварии выясняются. Автомобиль разыскивается», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что дети возвращались из школы и переходили дорогу по пешеходному переходу. Один из них вел рядом велосипед. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan сначала остановился, чтобы пропустить школьников, а затем резко возобновил движение, задев детей. В результате ДТП они получили ушибы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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