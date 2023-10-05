В Кургане бывшего судебного пристава будут судить за 181 случай подлога

06 октября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

В Кургане пройдет суд над экс-приставом по обвинению в подлоге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего судебного пристава в Кургане будут судить за 181 случай служебного подлога и превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в СУ СКР по Курганской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Курганского городского отделения СП, обвиняемого в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), 181 преступления, предусмотренного ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)», — рассказали в telegram-канале управления. Ранее экс-пристава судили по подобным правонарушениям и приговорили к штрафу. Следствие утверждает, что во время службы в начале 2022 года мужчина сделал фиктивные табели учета рабочего времени. В них он проставил часы отработки гражданам, отбывавшим наказание в виде обязательных работ. Ранее URA.RU сообщало, что на бывшего сотрудника курганского УФССП возбудили уголовное дело. Он помогал осужденным избегать наказания и вносил ложные сведения в документы.

Бывшего судебного пристава в Кургане будут судить за 181 случай служебного подлога и превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в СУ СКР по Курганской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Курганского городского отделения СП, обвиняемого в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), 181 преступления, предусмотренного ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)», — рассказали в telegram-канале управления. Ранее экс-пристава судили по подобным правонарушениям и приговорили к штрафу. Следствие утверждает, что во время службы в начале 2022 года мужчина сделал фиктивные табели учета рабочего времени. В них он проставил часы отработки гражданам, отбывавшим наказание в виде обязательных работ. Ранее URA.RU сообщало, что на бывшего сотрудника курганского УФССП возбудили уголовное дело. Он помогал осужденным избегать наказания и вносил ложные сведения в документы.