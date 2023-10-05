05 октября 2023

В Кургане бывшего судебного пристава будут судить за 181 случай подлога

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В Кургане пройдет суд над экс-приставом по обвинению в подлоге Фото:

Бывшего судебного пристава в Кургане будут судить за 181 случай служебного подлога и превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в СУ СКР по Курганской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Курганского городского отделения СП, обвиняемого в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), 181 преступления, предусмотренного ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)», — рассказали в telegram-канале управления. Ранее экс-пристава судили по подобным правонарушениям и приговорили к штрафу.

Следствие утверждает, что во время службы в начале 2022 года мужчина сделал фиктивные табели учета рабочего времени. В них он проставил часы отработки гражданам, отбывавшим наказание в виде обязательных работ.

Ранее URA.RU сообщало, что на бывшего сотрудника курганского УФССП возбудили уголовное дело. Он помогал осужденным избегать наказания и вносил ложные сведения в документы.

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Бывшего судебного пристава в Кургане будут судить за 181 случай служебного подлога и превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в СУ СКР по Курганской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Курганского городского отделения СП, обвиняемого в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), 181 преступления, предусмотренного ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)», — рассказали в telegram-канале управления. Ранее экс-пристава судили по подобным правонарушениям и приговорили к штрафу. Следствие утверждает, что во время службы в начале 2022 года мужчина сделал фиктивные табели учета рабочего времени. В них он проставил часы отработки гражданам, отбывавшим наказание в виде обязательных работ. Ранее URA.RU сообщало, что на бывшего сотрудника курганского УФССП возбудили уголовное дело. Он помогал осужденным избегать наказания и вносил ложные сведения в документы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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