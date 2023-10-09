09 октября 2023

В Тюмени резко выросло число госпитализированных с COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Приемный покой областной инфекционной клинической больницы. Тюмень, защитный костюм, врач, медики, коронавирус, ковид, скорая помошь
За неделю выявили 154 заболевших коронавирусом Фото:

В Тюменской области количество госпитализированных с коронавирусом за неделю выросло на 34 человека. Статистика опубликована на сайте «Стопкоронавирус».

«За неделю со 2 по 8 октября в Тюменской области 34 человек было госпитализировано с COVID-19. За прошлую неделю с 25 сентября по 1 октября было госпитализировано 26 человек. Выявлено случаев за неделю — 154, 156 человек выздоровело», — указано на сайте.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области количество заболевших коронавирусом выросло на 30%. В школах и вузах региона отсутствуют основания для перехода на дистанционное обучение. Причиной роста заболеваемости специалисты назвали формирование детских и взрослых коллективов.

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В Тюменской области количество госпитализированных с коронавирусом за неделю выросло на 34 человека. Статистика опубликована на сайте «Стопкоронавирус». «За неделю со 2 по 8 октября в Тюменской области 34 человек было госпитализировано с COVID-19. За прошлую неделю с 25 сентября по 1 октября было госпитализировано 26 человек. Выявлено случаев за неделю — 154, 156 человек выздоровело», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области количество заболевших коронавирусом выросло на 30%. В школах и вузах региона отсутствуют основания для перехода на дистанционное обучение. Причиной роста заболеваемости специалисты назвали формирование детских и взрослых коллективов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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