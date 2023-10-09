В Тюмени резко выросло число госпитализированных с COVID-19

10 октября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

За неделю выявили 154 заболевших коронавирусом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области количество госпитализированных с коронавирусом за неделю выросло на 34 человека. Статистика опубликована на сайте «Стопкоронавирус». «За неделю со 2 по 8 октября в Тюменской области 34 человек было госпитализировано с COVID-19. За прошлую неделю с 25 сентября по 1 октября было госпитализировано 26 человек. Выявлено случаев за неделю — 154, 156 человек выздоровело», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области количество заболевших коронавирусом выросло на 30%. В школах и вузах региона отсутствуют основания для перехода на дистанционное обучение. Причиной роста заболеваемости специалисты назвали формирование детских и взрослых коллективов.

В Тюменской области количество госпитализированных с коронавирусом за неделю выросло на 34 человека. Статистика опубликована на сайте «Стопкоронавирус». «За неделю со 2 по 8 октября в Тюменской области 34 человек было госпитализировано с COVID-19. За прошлую неделю с 25 сентября по 1 октября было госпитализировано 26 человек. Выявлено случаев за неделю — 154, 156 человек выздоровело», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области количество заболевших коронавирусом выросло на 30%. В школах и вузах региона отсутствуют основания для перехода на дистанционное обучение. Причиной роста заболеваемости специалисты назвали формирование детских и взрослых коллективов.