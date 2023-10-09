Курганцы могут попробовать, чем кормят их детей в школе

10 октября 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Родители школьников из Кургана могут сами оценить качество питания своих детей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Родители курганских школьников могут проверить, чем кормят их детей в образовательном учреждении. Об этом пишет губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Решение с полномочием родительских комитетов заниматься проверками детского школьного питания помогло серьезно сбалансировать эту проблему. Недовольные всегда были, есть и будут, но сейчас любой родитель может принимать участие в проверке, чем кормят его ребенка, не тратя времени на жалобы и негативные комментарии», — пишет Шумков. Кроме этого отмечено, что если у родителей возникнут проблемы с доступом в школу для проверки качества питания, они могут обратиться в департамент образования и науки. Их контактные данные: номер телефона 46-14-41, электронная почта don@kurganobl.ru и группа «ВКонтакте». Губернатор также заявил, что важно не превращать эту инициативу в источник конфликтов и разборок. «Главное не превращать все это в свару и сведение счетов. Хотя нередко сами ребятишки говорят, что в школе готовят вкуснее», — добавил Шумков. О жалобах на еду в школьных столовых Шумков заявлял еще в 2021 году. Тогда он призвал не заниматься питанием школьников тех, у кого «вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска». Из-за нарушений в столовых замдиректора департамента образования и науки Курганской области привлекался к дисциплинарной ответственности. Позже губернатор лично посетил столовую школы №36 в областном центре и проверил качество обеда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родители курганских школьников могут проверить, чем кормят их детей в образовательном учреждении. Об этом пишет губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Решение с полномочием родительских комитетов заниматься проверками детского школьного питания помогло серьезно сбалансировать эту проблему. Недовольные всегда были, есть и будут, но сейчас любой родитель может принимать участие в проверке, чем кормят его ребенка, не тратя времени на жалобы и негативные комментарии», — пишет Шумков. Кроме этого отмечено, что если у родителей возникнут проблемы с доступом в школу для проверки качества питания, они могут обратиться в департамент образования и науки. Их контактные данные: номер телефона 46-14-41, электронная почта don@kurganobl.ru и группа «ВКонтакте». Губернатор также заявил, что важно не превращать эту инициативу в источник конфликтов и разборок. «Главное не превращать все это в свару и сведение счетов. Хотя нередко сами ребятишки говорят, что в школе готовят вкуснее», — добавил Шумков. О жалобах на еду в школьных столовых Шумков заявлял еще в 2021 году. Тогда он призвал не заниматься питанием школьников тех, у кого «вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска». Из-за нарушений в столовых замдиректора департамента образования и науки Курганской области привлекался к дисциплинарной ответственности. Позже губернатор лично посетил столовую школы №36 в областном центре и проверил качество обеда.