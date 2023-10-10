S7 Airlines сократит количество рейсов зимой из-за проблем с двигателями Airbus

11 октября 2023 в 04:17 Размер текста - 17 +

S7 сократит зимнее расписание из-за сложностей с ремонтом двигателей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Авиакомпания S7 уменьшит на 10-15% расписание полетов на предстоящую осень и зиму из-за сложностей с ремонтом двигателей Airbus A320/А321neo. Пока компания ищет варианты обслуживания, однако вероятно, что с ними придется расстаться. «S7 Airlines сократит осенне-зимнее расписание на 10—15% относительно прошлого года из-за сложностей с обслуживанием Airbus A320/А321neo. Проблема — в ремонте американских двигателей P&W (Pratt & Whitney), которым не занимаются ни в РФ, ни в Иране», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на собственные источники. В статье указано, что сама компания пока ищет варианты обслуживания данных самолетов. Сейчас в S7 не летают 13 из 39 таких самолетов. В правительстве и Минтрансе уверены, что с парком neo придется расстаться. «Помимо парка S7 в РФ есть еще 73 самолета A320/А321neo. Из них 58 у „Аэрофлота“, 11 — у „Уральских авиалиний“, по два — у чартерного „Северного ветра“ и „Северо-Запада“», — указано в материале. На этих самолетах стоят двигатели совместного производства Франции и США, с которыми меньше проблем. Ранее стало известно, что пассажирский Airbus А320 компании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем в работе двигателя. Он вылетел из Пензы. Экипаж запросил второй заход на посадку, пишет RT. Обновлено в 02:41 по мск: URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании S7 с просьбой прокомментировать вышеизложенную информацию. На момент публикации ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авиакомпания S7 уменьшит на 10-15% расписание полетов на предстоящую осень и зиму из-за сложностей с ремонтом двигателей Airbus A320/А321neo. Пока компания ищет варианты обслуживания, однако вероятно, что с ними придется расстаться. «S7 Airlines сократит осенне-зимнее расписание на 10—15% относительно прошлого года из-за сложностей с обслуживанием Airbus A320/А321neo. Проблема — в ремонте американских двигателей P&W (Pratt & Whitney), которым не занимаются ни в РФ, ни в Иране», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. В статье указано, что сама компания пока ищет варианты обслуживания данных самолетов. Сейчас в S7 не летают 13 из 39 таких самолетов. В правительстве и Минтрансе уверены, что с парком neo придется расстаться. «Помимо парка S7 в РФ есть еще 73 самолета A320/А321neo. Из них 58 у „Аэрофлота“, 11 — у „Уральских авиалиний“, по два — у чартерного „Северного ветра“ и „Северо-Запада“», — указано в материале. На этих самолетах стоят двигатели совместного производства Франции и США, с которыми меньше проблем. Ранее стало известно, что пассажирский Airbus А320 компании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем в работе двигателя. Он вылетел из Пензы. Экипаж запросил второй заход на посадку, пишет RT. Обновлено в 02:41 по мск: URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании S7 с просьбой прокомментировать вышеизложенную информацию. На момент публикации ответ не поступил.