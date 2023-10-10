10 октября 2023

Генпрокуратура России проведет выездную проверку в полиции Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Одиночный пикет против пыток в полиции. Тюмень, елишева оксана, одиночный пикет, пытки
Несколько лет родственники осужденных безрезультатно жаловались на пытки в Тюмени Фото:

Родственники осужденных тюменцев 10 октября попали на прием в Генпрокуратуру России в Москве с жалобами на выбивание показаний под пытками и отказы в возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников отдела полиции на улице Тульской, 3 в Тюмени. По результатам личного приема прокуратура будет проводить выездную проверку заявлений. Об этом URA.RU сообщил адвокат Максим Калинов.

«Часть пострадавших от действий сотрудников полиции Тюмени в очередной раз приехали на прием в Генеральную прокуратуру. Я был на приеме. Произошедшая с людьми ситуация сложная, в принципе решаемая. Результат есть, помощь в Генеральной прокуратуре будет оказана. Будет проведена выездная проверка в Тюмени», — рассказал URA.RU адвокат Максим Калинов.

В мае этого года на двух сотрудников ОРПОН УУР УМВД России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по фактам превышения служебных полномочий. Родственники осужденных добиваются наказаний полицейских, причастных к выбиванию показаний в этом отделе полиции с 2016 года.

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Родственники осужденных тюменцев 10 октября попали на прием в Генпрокуратуру России в Москве с жалобами на выбивание показаний под пытками и отказы в возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников отдела полиции на улице Тульской, 3 в Тюмени. По результатам личного приема прокуратура будет проводить выездную проверку заявлений. Об этом URA.RU сообщил адвокат Максим Калинов. «Часть пострадавших от действий сотрудников полиции Тюмени в очередной раз приехали на прием в Генеральную прокуратуру. Я был на приеме. Произошедшая с людьми ситуация сложная, в принципе решаемая. Результат есть, помощь в Генеральной прокуратуре будет оказана. Будет проведена выездная проверка в Тюмени», — рассказал URA.RU адвокат Максим Калинов. В мае этого года на двух сотрудников ОРПОН УУР УМВД России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по фактам превышения служебных полномочий. Родственники осужденных добиваются наказаний полицейских, причастных к выбиванию показаний в этом отделе полиции с 2016 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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