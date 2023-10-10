Тюменский губернатор уехал в Киргизию для участия в экономическом форуме

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Киргизию для участия в X российско-киргизской межрегиональной конференции, посвященной развитию бизнес-отношений между странами. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«В городе Джалал-Абад проходит X Российско-Киргизская межрегиональная конференция „Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана“. В мероприятии принимают участие порядка 200 представителей бизнеса двух стран: 15 регионов России и всех областей Киргизии», — указано в публикации Информационного центра правительства Тюменской области.
Там добавили, что программой форума предусмотрено пленарное заседание с участием органов власти. В нем также примут участие представители регионов России и Киргизии.
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