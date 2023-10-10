10 октября 2023

Тюменский губернатор уехал в Киргизию для участия в экономическом форуме

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор на пресс-конференции в честь образования Тюменской области. Тюмень , моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор находится в рабочей командировке в Киргизии Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Киргизию для участия в X российско-киргизской межрегиональной конференции, посвященной развитию бизнес-отношений между странами. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«В городе Джалал-Абад проходит X Российско-Киргизская межрегиональная конференция „Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана“. В мероприятии принимают участие порядка 200 представителей бизнеса двух стран: 15 регионов России и всех областей Киргизии», — указано в публикации Информационного центра правительства Тюменской области.

Там добавили, что программой форума предусмотрено пленарное заседание с участием органов власти. В нем также примут участие представители регионов России и Киргизии.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Киргизию для участия в X российско-киргизской межрегиональной конференции, посвященной развитию бизнес-отношений между странами. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «В городе Джалал-Абад проходит X Российско-Киргизская межрегиональная конференция „Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана“. В мероприятии принимают участие порядка 200 представителей бизнеса двух стран: 15 регионов России и всех областей Киргизии», — указано в публикации Информационного центра правительства Тюменской области. Там добавили, что программой форума предусмотрено пленарное заседание с участием органов власти. В нем также примут участие представители регионов России и Киргизии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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