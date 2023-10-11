Двое тюменцев врезались в ЛЭП на квадроцикле и получили серьезные травмы

Под Тюменью произошло ДТП с участием квадроцикла Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Двое мужчин на квадроцикле врезались в линию электропередач в деревне Железный Перебор (Тюменский район). Они получили серьезные травмы. Об этом сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

«Предварительно, водитель не справился с управлением квадроцикла на повороте. В ДТП пострадал 37-летний мужчина, он получил тяжелые травмы, госпитализирован. По „горячим следам“ нашли второго участника поездки у него дома, это 54-летний житель Тюмени», — сказано в публикации ведомства.

По данным ГИБДД, второй мужчина был пьян. Он также доставлен в больницу. Кто управлял транспортным средством — выясняется.