11 октября 2023

Двое тюменцев врезались в ЛЭП на квадроцикле и получили серьезные травмы

© Служба новостей «URA.RU»
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мыс Стрелка. Пермь, квадроцикл, активный отдых, квадрик
Под Тюменью произошло ДТП с участием квадроцикла Фото:

Двое мужчин на квадроцикле врезались в линию электропередач в деревне Железный Перебор (Тюменский район). Они получили серьезные травмы. Об этом сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

«Предварительно, водитель не справился с управлением квадроцикла на повороте. В ДТП пострадал 37-летний мужчина, он получил тяжелые травмы, госпитализирован. По „горячим следам“ нашли второго участника поездки у него дома, это 54-летний житель Тюмени», — сказано в публикации ведомства.

По данным ГИБДД, второй мужчина был пьян. Он также доставлен в больницу. Кто управлял транспортным средством — выясняется.

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Двое мужчин на квадроцикле врезались в линию электропередач в деревне Железный Перебор (Тюменский район). Они получили серьезные травмы. Об этом сообщили в ГИБДД по Тюменской области. «Предварительно, водитель не справился с управлением квадроцикла на повороте. В ДТП пострадал 37-летний мужчина, он получил тяжелые травмы, госпитализирован. По „горячим следам“ нашли второго участника поездки у него дома, это 54-летний житель Тюмени», — сказано в публикации ведомства. По данным ГИБДД, второй мужчина был пьян. Он также доставлен в больницу. Кто управлял транспортным средством — выясняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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