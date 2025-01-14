В Госдуме наблюдается рост цен на беляши. Если в прошлом году они продавались за 90 рублей за штуку, то теперь их стоимость составляет 110 рублей. Журналист Кремлевского пула Александр Юнашев сообщил, что в связи с этим нужно ввести «индекс беляша».
«В Госдуме подорожали беляши. В прошлом году я покупал их в буфете за 90 рублей, теперь — за 110», — написал в своем telegram-канале Юнашев.
Он отметил рост цен на более чем 20% и предложил ввести «индекс беляша». Журналист уточнил, что к обеду беляшей уже нет на прилавке, их раскупают как горячие пирожки. По его словам, они нравятся не только депутатам, но и журналистам, а также высокопоставленным сотрудникам аппарата.
Цены на другие блюда в столовой нижней палаты парламента увеличились не так значительно, или могут удивить своей дешевизной. Например, половина яйца с икрой стоит 150 рублей, квашеная капуста — 120 рублей, тарелка нарезанной капусты — 15 рублей, а вареная свекла стоит 20 рублей. Самые дорогие блюда — котлета и удон, их можно купить, отдав по 250 рублей за каждое.
Многие журналисты Кремлевского пула считают, что горячие блюда в этой столовой не отличаются высоким качеством и напоминают диетическую или типичную для советских столовых еду. В таких случаях Александр Юнашев предлагает посещать бизнес-ланч в «Столешниках». Отмечается, что среди десертов в столовой нижней палаты парламента популярны пирожные. Например, корзиночка с сырно-апельсиновым кремом, стоимость которой тоже возросла до 190 рублей.
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