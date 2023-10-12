12 октября 2023

Курганский Главпочтамт стали закрывать на обед, как в советские времена. Видео

Курганский Главпочтамт стали закрывать на обед
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание почты России. Курган, почта россии, главпочтамт курган, здание главпочтамта
На крыльце Главпочтамта в обеденный перерыв собирается очередь Фото:

Курганский Главпочтамт вновь стали закрывать на обеденный перерыв. В это время на крыльце центрального отделения Почты России горожане, в числе которым много пенсионеров, собираются в очередь, передает корреспондент URA.RU.

«На крыльце здания Главпочтамта собралась очередь. Отделение закрыто на обед (с 13:00 до 14:00). Ожидающие пенсионеры отвечают, что пришли получить пенсионные выплаты и воспользоваться другими услугами почты», — передает корреспондент URA.RU.

По данным источника, Главпочтамт начали закрывать на обед, как в советские времена, из-за дефицита сотрудников. Ранее на перерыв закрывались только небольшие отделения почты России, а Главпочтамт работал.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Почты России с просьбой прокомментировать изменения в работе Главпочтамта Кургана. Ответ ожидается.

URA.RU также писало, что из-за увольнения работников одно из отделений почты в Кургане пришлось временно закрыть. Кроме того, курганские власти спорят с «Почтой России» из-за здания главпочтамта. Правительство Курганской области обратилось с исковым заявлением об обязании правообладателей помещений, расположенных в здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание Почтамта» произвести работы по сохранению объекта. В качестве ответчиков помимо «Почты России» указано еще несколько организаций.

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Курганский Главпочтамт вновь стали закрывать на обеденный перерыв. В это время на крыльце центрального отделения Почты России горожане, в числе которым много пенсионеров, собираются в очередь, передает корреспондент URA.RU. «На крыльце здания Главпочтамта собралась очередь. Отделение закрыто на обед (с 13:00 до 14:00). Ожидающие пенсионеры отвечают, что пришли получить пенсионные выплаты и воспользоваться другими услугами почты», — передает корреспондент URA.RU. По данным источника, Главпочтамт начали закрывать на обед, как в советские времена, из-за дефицита сотрудников. Ранее на перерыв закрывались только небольшие отделения почты России, а Главпочтамт работал. URA.RU направило запрос в пресс-службу Почты России с просьбой прокомментировать изменения в работе Главпочтамта Кургана. Ответ ожидается. URA.RU также писало, что из-за увольнения работников одно из отделений почты в Кургане пришлось временно закрыть. Кроме того, курганские власти спорят с «Почтой России» из-за здания главпочтамта. Правительство Курганской области обратилось с исковым заявлением об обязании правообладателей помещений, расположенных в здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание Почтамта» произвести работы по сохранению объекта. В качестве ответчиков помимо «Почты России» указано еще несколько организаций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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