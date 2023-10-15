В каких районах Тюмени самое дорогое жилье. Инфографика

Риелторы определили районы Тюмени с самыми высокими ценами на квартиры

16 октября 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Новое жилье «от застройщика» обойдется в среднем на 10-12 тысяч за квадрат дороже, чем квартира на вторичном рынке Фото: Денис Моргунов © URA.RU Аналитики федеральной компании «Этажи» обновили статистику по первичному и вторичному сегментам рынка недвижимости. В том числе, данные по итогам сентября опубликовали для Тюмени. Оба отчета размещены на официальном сайте компании. Среди других данных, озвучен рейтинг районов Тюмени в зависимости от стоимости квадратного метра продаваемых там квартир. Вот как выглядит топ-5 в каждом сегменте рынка. Первичный рынок Традиционно квартиры на первичном рынке стоят дороже вторичного жилья. За месяц рост цен в этом сегменте составил ощутимые 3,28%, сейчас квадратный метр в новостройке стоит в среднем 123,7 тысячи рублей. Самым дорогим районом в рейтинге стал Исторический центр: здесь стоимость квадрата превышает 229,5 тысяч рублей. Следующий в топе — микрорайон Заречный, он ощутимо отстал от лидера: здесь новое жилье стоит 171,2 тысячи за квадрат. Следом идут Дом печати с ценой 144,7 тысяч, а на четвертом и пятом местах — Воровского и Драмтеатр с ценами 144,6 и 141,6 тысяч рублей за квадратный метр соответственно. Вторичный рынок За последний месяц цены на вторичном рынке показали не такой резкий рост, как в первичном сегменте. Здесь стоимость квадрата выросла на 1,12% и составила в среднем 112,3 тысячи рублей. Дороже всего обойдется квадрат в Ожогина: продавцы хотят получить 149,1 тысячу рублей за квадрат. На втором месте расположился микрорайон Европейский с ценой квадратного метра 142,6 тысяч. Далее в рейтинге находится Заречный, где квадратный метр стоит 136,2 тысячи рублей. 126,7 тысяч рублей стоит квадратный метр жилья в 5-м заречном; и замыкает топ-5 Тюменская слобода: 120,3 тысячи рублей за квадратный метр. Самые низкие цены в сегменте первичного жилья показывает микрорайон Тура. Купить жилье здесь можно со средней ценой квадрата около 86,3 тысячи за квадратный метр. А вот если вы хотите приобрести недорогое жилье на вторичном рынке, то вам — в район Гилевской рощи. Хотя один квадратный метр здесь обойдется дороже, чем в новостройке в Туре: 90,3 тысячи рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аналитики федеральной компании «Этажи» обновили статистику по первичному и вторичному сегментам рынка недвижимости. В том числе, данные по итогам сентября опубликовали для Тюмени. Оба отчета размещены на официальном сайте компании. Среди других данных, озвучен рейтинг районов Тюмени в зависимости от стоимости квадратного метра продаваемых там квартир. Вот как выглядит топ-5 в каждом сегменте рынка. Традиционно квартиры на первичном рынке стоят дороже вторичного жилья. За месяц рост цен в этом сегменте составил ощутимые 3,28%, сейчас квадратный метр в новостройке стоит в среднем 123,7 тысячи рублей. Самым дорогим районом в рейтинге стал Исторический центр: здесь стоимость квадрата превышает 229,5 тысяч рублей. Следующий в топе — микрорайон Заречный, он ощутимо отстал от лидера: здесь новое жилье стоит 171,2 тысячи за квадрат. Следом идут Дом печати с ценой 144,7 тысяч, а на четвертом и пятом местах — Воровского и Драмтеатр с ценами 144,6 и 141,6 тысяч рублей за квадратный метр соответственно. За последний месяц цены на вторичном рынке показали не такой резкий рост, как в первичном сегменте. Здесь стоимость квадрата выросла на 1,12% и составила в среднем 112,3 тысячи рублей. Дороже всего обойдется квадрат в Ожогина: продавцы хотят получить 149,1 тысячу рублей за квадрат. На втором месте расположился микрорайон Европейский с ценой квадратного метра 142,6 тысяч. Далее в рейтинге находится Заречный, где квадратный метр стоит 136,2 тысячи рублей. 126,7 тысяч рублей стоит квадратный метр жилья в 5-м заречном; и замыкает топ-5 Тюменская слобода: 120,3 тысячи рублей за квадратный метр. Самые низкие цены в сегменте первичного жилья показывает микрорайон Тура. Купить жилье здесь можно со средней ценой квадрата около 86,3 тысячи за квадратный метр. А вот если вы хотите приобрести недорогое жилье на вторичном рынке, то вам — в район Гилевской рощи. Хотя один квадратный метр здесь обойдется дороже, чем в новостройке в Туре: 90,3 тысячи рублей.