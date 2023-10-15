Пьяный хирург, летевший в Тюмень, угрожал расправой бортпроводнице

16 октября 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Летевший рейсом Ютейр в Тюмень хирург угрожал убийством стюардессе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Хирург, летевший авиакомпанией ЮТэр из Уфы в Тюмень, угрожал убийством бортпроводнице. Он использовал ножницы, щипцы и зажимы, чтобы «отбиваться» от девушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash. «Самолет вылетел вечером 14-го числа — отоларинголог Вадим Б. возвращался в Тюмень уже пьяный. Ругался и запугивал бортпроводницу Анастасию. В ход пошли рабочие инструменты: ножницы, зажимы и щипцы. Этим всем он отбивался от девушки», — сообщает канал. По данным telegram-канала, по прилете мужчину задержали. Он не мог внятно говорить. Хирург оказался судим за мошенничество. Агентство направило запрос в авиакомпанию ЮТэйр. Ответ ожидается. Ранее в тюменском аэропорту «Рощино» задержали пьяного дебошира. Он поднялся на борт самолета, который должен был отправиться в Москву, и начал распивать спиртные напитки, чем мешал соседям.

Хирург, летевший авиакомпанией ЮТэр из Уфы в Тюмень, угрожал убийством бортпроводнице. Он использовал ножницы, щипцы и зажимы, чтобы «отбиваться» от девушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash. «Самолет вылетел вечером 14-го числа — отоларинголог Вадим Б. возвращался в Тюмень уже пьяный. Ругался и запугивал бортпроводницу Анастасию. В ход пошли рабочие инструменты: ножницы, зажимы и щипцы. Этим всем он отбивался от девушки», — сообщает канал. По данным telegram-канала, по прилете мужчину задержали. Он не мог внятно говорить. Хирург оказался судим за мошенничество. Агентство направило запрос в авиакомпанию ЮТэйр. Ответ ожидается. Ранее в тюменском аэропорту «Рощино» задержали пьяного дебошира. Он поднялся на борт самолета, который должен был отправиться в Москву, и начал распивать спиртные напитки, чем мешал соседям.