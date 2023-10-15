15 октября 2023

Пьяный хирург, летевший в Тюмень, угрожал расправой бортпроводнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
Летевший рейсом Ютейр в Тюмень хирург угрожал убийством стюардессе Фото:

Хирург, летевший авиакомпанией ЮТэр из Уфы в Тюмень, угрожал убийством бортпроводнице. Он использовал ножницы, щипцы и зажимы, чтобы «отбиваться» от девушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Самолет вылетел вечером 14-го числа — отоларинголог Вадим Б. возвращался в Тюмень уже пьяный. Ругался и запугивал бортпроводницу Анастасию. В ход пошли рабочие инструменты: ножницы, зажимы и щипцы. Этим всем он отбивался от девушки», — сообщает канал.

По данным telegram-канала, по прилете мужчину задержали. Он не мог внятно говорить. Хирург оказался судим за мошенничество.

Агентство направило запрос в авиакомпанию ЮТэйр. Ответ ожидается.

Ранее в тюменском аэропорту «Рощино» задержали пьяного дебошира. Он поднялся на борт самолета, который должен был отправиться в Москву, и начал распивать спиртные напитки, чем мешал соседям.

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Хирург, летевший авиакомпанией ЮТэр из Уфы в Тюмень, угрожал убийством бортпроводнице. Он использовал ножницы, щипцы и зажимы, чтобы «отбиваться» от девушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash. «Самолет вылетел вечером 14-го числа — отоларинголог Вадим Б. возвращался в Тюмень уже пьяный. Ругался и запугивал бортпроводницу Анастасию. В ход пошли рабочие инструменты: ножницы, зажимы и щипцы. Этим всем он отбивался от девушки», — сообщает канал. По данным telegram-канала, по прилете мужчину задержали. Он не мог внятно говорить. Хирург оказался судим за мошенничество. Агентство направило запрос в авиакомпанию ЮТэйр. Ответ ожидается. Ранее в тюменском аэропорту «Рощино» задержали пьяного дебошира. Он поднялся на борт самолета, который должен был отправиться в Москву, и начал распивать спиртные напитки, чем мешал соседям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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